A Caniza prohíbe el uso del agua de la traída para regar o llenar piscinas ante la "escasez" de recursos hídricos

VIGO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de A Caniza (Pontevedra) ha establecido una serie de medidas extraordinarias de ahorro de agua ante la "escasez" de recursos hídricos, entre las que se incluyen la prohibición de regar jardines, huertas o zonas verdes particulares o llenar piscinas privadas.

En un comunicado, el gobierno local ha informado de que estas restricciones pretenden garantizar la continuidad del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable.

Por ello, prohíbe usos no esenciales de agua de la traída para regar, llenar piscinas, baldear calles, lavar coches o cualquier otro uso recreativo o ornamental incompatible con la situación de escasez actual.

Por su parte, también establece una serie de recomendaciones como evitar duchas prolongadas, cerrar el grifo mientras se enjabona o se lava los dientes o usar lavadoras con la carga completa.

"El Ayuntamiento podrá realizar controles e inspecciones que resulten necesarios para comprobar el cumplimiento de las medidas establecidas", han subrayado desde el municipio, indicando que el incumplimiento de estas limitaciones podrá suponer la imposición de sanciones.