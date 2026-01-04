Caramelos sin gluten y tramos silenciosos para los niños con autismo en las cabalgatas de las localidades gallegas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las localidades gallegas esperan con emoción la llegada de los Reyes Magos, cuyas Cabalgatas se celebrarán este lunes, cinco de enero. Lugares como Rivadavia y Ferrol han apostado por distribuir caramelos sin gluten o crear tramos en silencio para los niños con autismo.

En la provincia de Ourense, los vecinos de Rivadavia disfrutarán de la Cabalgata que dará comienzo a las 18.00 horas desde el IES O Ribeiro y recorrerá distintas calles de la villa hasta llegar a la Praza Maior. Allí, se ofrecerá una chocolatada gratuita a los más pequeños.

La comitiva estará formada por un total de seis carrozas, en las que Melchor, Gaspar y Baltasar, junto a su séquito, repartirán más de 1.300 kilos de caramelos sin gluten.

Una apuesta por la inclusión y seguridad alimentaria que, explica el Ayuntamiento, se realiza en colaboración con la Asociación Galega de Celíacos. "Teniendo en cuando a las personas celíacas para que puedan disfrutar de la celebración en igualdad de condiciones", ha expresado.

También, en Ferrol, los niños podrán disfrutar de la Cabalgata de los Reyes Magos, prevista para las 18.00 horas y con salida de la rúa Venezuela.

La comitiva pasará por la rúa Colombia, carretera de Castela, rúa Pontevedra, rúa Cuntis, rúa Roi Xordo, acceso a la plaza de España, rúa María, Arce, Rúa Real, Rúa Rubalcava y praza de Armas, donde accederán al Ayuntamiento para recibir a los más pequeños.

En este sentido, la cabalgata estará formada por una decena de carrozas, con una temática dedicada a las culturas del mundo. Los reyes tendrán unas invitadas especiales en su recorrido: las guerras K-pop. También, compartirán protagonismo con Stitch, Pikachu, Vaiana y Hello Kitty. A su paso, lloverán más de 3.000 kilos de caramelos sin gluten y aptos para diabéticos.

Según ha señalado el Gobierno local, habrá un tramo silencioso en atención al colectivo de niños con trastorno de espectro autista. Este estará localizado en el tramo de la rúa Pontevedra entre la carretera de Castela y el cruce con la rúa Cuntis, continuando por esta última rúa y por Roi Xordo.