Carballo lanza una iniciativa fotográfica para descubrir los mejores lugares para ver el eclipse del 12 de agosto

Iniciativa fotográfica - AYUNTAMIENTO DE CARBALLO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Carballo ha invitado a todos los vecinos a participar en una iniciativa fotográfica los días 29 y 30 de abril para localizar los mejores lugares para ver el eclipse de agosto.

Tal y como ha trasladado el Gobierno local en una nota de prensa, el objetivo es descubrir los mejores puntos de observación del sol de cara al próximo eclipse, del 12 de agosto.

Así, han hecho un llamamiento para que se realice una foto con un móvil desde cualquier punto del municipio al atardecer, a las 20.28 horas.

Después, habrá que compartirla en redes mencionando al Ayuntamiento o enviándosela por mensaje privado, indicando el lugar exacto desde donde fue tomada.

De esta forman, quieren encontrar nuevos miradores, para evitar que todo el mundo se concentre en los mismos lugares el 12 de agosto; comprobar obstáculos y en que vías se ve el sol limpio antes de que se oculte, y crear un mapa visual.

Con todas ellas, el Ayuntamiento realizará una guía de puntos recomendados.