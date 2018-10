Cargos del PPdeG manifiestan sus preferencias a través de Twitter, donde lleva ventaja Casado

Publicado 18/07/2018 23:31:53 CET

Rueda retuitea el mensaje de apoyo de Calvo y de otros populares de Pontevedra a Casado, mientras Baltar reafirma su respaldo a Santamaría

La red social Twitter se ha convertido en las últimas horas en la vía empleada por cargos del PPdeG para manifestar sus preferencias para el congreso que elegirá al sucesor de Mariano Rajoy, una batalla en las redes en la cual Pablo Casado lleva, por el momento, ventaja numérica en cuanto a los populares gallegos que han decidido respaldarlo.

El cargo más destacado que en las últimas horas ha desvelado en público su preferencia por Casado es el presidente del PP de A Coruña y vicepresidente del Parlamento gallego, Diego Calvo, quien ha publicado un tweet en el que proclama: "He crecido en el @PPopular. Pegado carteles, repartido publicidad, celebrado victorias y lamentado derrotas. Creo en la renovación continua, en lo hecho y en lo que queda por hacer. Quiero sumar, seguir ilusionándome. Por eso, votaré a @pablocasado".

Pero no es el único presidente provincial del PP en Galicia que ya se ha decantado en público por un aspirante, ya que su homólogo de Ourense, José Manuel Baltar, ya había respaldado este martes a Soraya Sáenz de Santamaría, aunque matizó que dejará "libertad" a los compromisarios de esta provincia.

Este miércoles sumó un nuevo tweet de apoyo a Soraya Sáenz de Santamaría. "La felicito por su campaña en positivo, actuando "a favor" y nunca "en contra" de nadie. ACTITUD. Le reconozco auctoritas, potestas y dignitas...un cursus honorum que debe seguir ampliando por el bien de España. Formación, preparación, gestión..FUTURO. Yo con @Sorayapp", ha publicado esta tarde el también presidente de la Diputación de Ourense.

No obstante, otros populares de su provincia se han decantado en esta misma red social por Pablo Casado, como los diputados en el Congreso Ana Belén Vázquez Blanco y Celso Delgado. Sí secundó la opinión de su presidente provincial a favor de Santamaría el diputado en el Congreso Miguel Ángel Viso.

PONTEVEDRA

Por su parte, el presidente del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, ha preferido retuitear tanto el pronunciamiento expreso a favor de Casado de su homólogo de A Coruña, como los apoyos al exvicesecretario de Comunicación del PP de la portavoz popular en el Ayuntamiento de Vigo, Elena Muñoz, del presidente del PP de la ciudad del Lérez, Rafael Domínguez, y del predecesor de éste, Jacobo Moreira.

Pero también de la provincia de Pontevedra, la diputada en el Congreso y expresidenta del Parlamento gallego, Pilar Rojo, persona del círculo de amistades de Mariano Rajoy, ha decidido respaldar a Soraya Sáenz de Santamaría en el vídeo #ahoraunamujer.

LUGO

Por el momento no se ha pronunciado públicamente la presidenta del PP de Lugo, Elena Candia, pero el diputado por esta provincia Jaime de Olano ha optado por Pablo Casado e incluso ha colgado en redes un vídeo en el que destaca que a los populares les hace falta "recuperar la ilusión" y que ésta la representa el exvicesecretario de Comunicación.

Otros cargos del PP que se han pronunciado esta tarde en redes a favor de Pablo Casado son el miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP Javier Dorado o la portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, Rosa Gallego.

Quien mantiene la incógnita de a quién respalda, al menos de forma oficial y en público, es el presidente del PPdeG y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien este miércoles explicó que, de aquí al viernes, sondeará a los presidentes provinciales para conocer a quién apoya la "mayoría" de los compromisarios gallegos en el congreso.

Sin embargo, no quiso precisar si desvelará su apoyo particular y, es más, se manifestó en contra de emplear la condición de "preeminente" como presidente para influir o condicionar el apoyo de los compromisarios, que votan secreto en urna.

Eso sí, preguntado sobre las voces que apuntan a que él ya pide el voto para Pablo Casado, Feijóo lo desmintió. "No es cierto porque, en primer lugar, me parece una falta de respeto que yo le pida algo a alguien. Lo que sí, voy a escuchar lo que los compromisarios me quieran decir y lo que sí es que vamos a ser muy respetuosos con las decisiones de los compromisarios", respondió.

En cualquier caso, existe una cuenta en Twitter con la designación @GaliciaConCasado que tiene 1.344 seguidores y en la que se hace eco de los apoyos públicos que este político va recabando en esta comunidad en su pugna con Sáenz de Santamaría.

Galicia contará en la cita congresual del viernes y el sábado con 327 compromisarios, 279 de ellos electos, y repartidos de la siguiente forma: 84 de Pontevedra, 78 de A Coruña, 73 de Ourense y 44 de Lugo.