Cáritas alerta de un "agravamiento" de la exclusión social y pide una respuesta "urgente"

Voluntariado participante en la campaña de Navidad de Cáritas. - CÁRITAS DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La directora de Cáritas en Santiago, Pilar Farjas, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía ante el incremento de la exclusión social, principalmente durante las Navidades, cuando "la soledad y la pobreza se hacen especialmente dolorosas". Por ello, ha pedido una respuesta "urgente" para ayudar, especialmente en estas fechas.

Además, ha incidido en que en las localidades de Galicia donde actúa la institución se ha detectado un "agravamiento de la exclusión social" de familias monoparentales encabezadas por mujeres. Actualmente, esta diócesis ayuda a más de 46.000 personas.

"Son familias jóvenes (en riesgo de exclusión), con niños. Familias monoparentales en las que la cabeza de la familia es una mujer. Y tenemos un colectivo, también, de familias de inmigrantes", ha subrayado la directora en una entrevista a Europa Press.

En concreto, los datos de Cáritas Santiago indican que la entidad está presente en 110 ayuntamientos de A Coruña y Pontevedra, lugares en los que viven un total de 1,3 millones de personas, y donde la actividad se articula a través de las más de 300 unidades parroquiales.

RESPUESTA "URGENTE"

Así las cosas, para la campaña de Navidad de este año la institución insiste en que es necesaria "una respuesta urgente desde la comunidad" gallega al señalar que, durante estas fechas, es cuando "la desigualdad se hace más visible".

Por ello, se eligió el lema 'Mientras haya personas hay esperanza', con el que la entidad pretende "garantizar que vivir con dignidad y acceder a derechos fundamentales no dependa de la suerte".

"Hacemos hincapié en que es el momento de mayor necesidad", ha subrayado Farjas.

INFANCIA, FAMILIAS Y PERSONAS MAYORES

La entidad calcula que este año ha conseguido prestar auxilio a más de 1.200 menores y sus familias que, de hecho, son el centro de la campaña navideña junto con los mayores que viven solos. "Se hace una importante actividad de apoyo a los mayores solos, llevándoles cenas de Navidad", ha destacado la directora de Cáritas.

En este contexto, sólo en A Coruña la diócesis espera atender a más de 900 menores que recibirán juguetes hasta el próximo sábado 27 de diciembre, y también el 5 de enero.

Asimismo, en la capital compostelana, la institución tiene el cómputo de 346 niños y niñas beneficiados en la ciudad. Las acciones incluyen talleres, festivales, conciertos y actividades culturales.

Por otro lado, la institución también se ha hecho eco de su Memoria anual de 2024, en la que ha identificado un mayor número de personas en Galicia bajo el riesgo de exclusión social.

Durante el último año, la entidad acompañó a 46.512 personas, lo que representa un incremento del 8% respecto al año anterior, y marca "el dato más alto desde la pandemia".

LA VIVIENDA EXCLUYE

En esta situación, Cáritas concluye que el problema vinculado a la vivienda es "el principal factor de exclusión" para las familias asistidas por la institución.

De hecho, el 29% de los hogares acompañados, según la entidad, presenta "algún tipo de exclusión residencial", un dato que ha crecido ocho puntos desde 2018.

Así, durante este año la entidad ha señalado que 826 personas fueron acogidas en recursos residenciales gestionados por Cáritas, que pueden ser viviendas familiares, centros para personas sin hogar o centros para mayores en situación de vulnerabilidad.

Por ello, la institución ha alertado de que siendo un "factor estructural de exclusión", la falta de acceso a una vivienda "limita la posibilidad de la población más vulnerable de mantener un empleo, garantizar la educación de los menores y proteger la salud y la autonomía".

NECESIDADES BÁSICAS

En otro orden de cosas, Cáritas ha señalado que 17.141 personas necesitaron ayuda para acceder a bienes esenciales como alimentación, productos de higiene, suministros o servicios de salud.

En empleo, la entidad calcula que 3.237 personas participaron en itinerarios de inserción laboral, con una tasa de inserción del 33,7%. Asimismo, en el área de acompañamiento relacional, 2.599 personas recibieron apoyo frente a la "soledad no deseada o aislamiento social".

PERFIL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

De este modo, el perfil de las personas atendidas refleja lo que ha subrayado Farjas con relación a las familias monoparentales e inmigrantes: el 54% eran mujeres y el 55% de origen extracomunitario.

La institución indica que un 46% de estos perfiles tienen entre 36 y 65 años y un 32% de los hogares tenían menores a su cargo, lo que "evidencia que la pobreza afecta principalmente a personas en edad laboral, con brechas de género y origen.

Además, para Cáritas estos datos ponen de relieve la "especial vulnerabilidad de las familias con hijos y de los jóvenes sin independencia económica".