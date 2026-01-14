Carmela López, elegida presidenta de la Diputación de Lugo con los votos de PSOE, BNG y Tomé

La nueva presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, toma posesión de su cargo durante la celebración de un pleno en la diputación de Lugo, a 14 de enero de 2026, en Lugo, Galicia (España). La elección tiene lugar tras la dimisión de José Tomé (PS - Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 14 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Burela, la socialista Carmela López, ha sido elegida este miércoles como nueva presidenta de la Diputación de Lugo con los votos del PSOE, del BNG y del integrante del grupo mixto, el expresidente de la institución José Tomé.

Tras la apertura de la sesión por parte del presidente en funciones de la Diputación, el nacionalista Efrén Castro, y la lectura de la normativa para la elección, el PP ha presentado como candidato a Antonio Ameijide, actual portavoz del grupo, mientras que el PSOE ha postulado a Carmela López, alcaldesa de Burela, tal y como había anunciado al inicio del año.

Además, en el José Tome, ahora concejal no adscrito, se ha sumado a la propuesta socialista, mientras que el BNG, que ya había trasladado su intención de apoyar a la candidata del PSOE, comunicó su intención de no presentar candidato.

Han votado en primer lugar todos los disputados populares --en su condición de lista más votada--, mientras que los socialistas y nacionalistas lo hicieron a continuación, cerrando la votación el no adscrito.

Tal y como se esperaba y sin sorpresas, Carmela López ha logrado los 13 votos que necesitaba, sumando PSOE, BNG y al diputado no adscrito para hacerse con la Presidencia de la Diputación, cargo al que ha accedido con una ovación de diputados y público asistente, que se repartió entre el propio salón de plenos y el de actos anexo. Allí han seguido la sesión a través de una pantalla diversos cargos del partido, amigos y familiares.

La nueva presidenta ha prometido el cargo y ha recibido el bastón de mando y la insignia que lo acompaña de manos del vicepresidente de la Diputación, después de firmar el libro de honor, tal y como estableció el protocolo.

CONTINUIDAD AL ACUERDO DE GOBIERNO PROVINCIAL

De este modo, socialistas y nacionalistas dan continuidad al acuerdo de gobierno que mantenían en la institución provincial hasta que a principios del pasado mes de diciembre el que era presidente, el aún alcalde de Monforte José Tomé, renunció a la Presidencia y salió de las filas socialistas tras ser denunciado por supuesto acoso sexual a través del canal interno que para ello habilitó el Partido Socialista.

Carmela López ha logrado mantener la unidad en el Grupo Provincial Socialista y aunar el respaldo de los tres diputados provinciales que encabezaron una candidatura alternativa a Tomé en las primarias que el PSOE de Lugo celebró a la Secretaría Xeral.

LAS PRIMERAS INTENCIONES DE LA NUEVA PRESIDENTA

La alcaldesa de Burela ha prometido "por su conciencia y honor cumplir fielmente" las obligaciones de la Presidencia de la Diputación de Lugo, con "lealtad" a Rey, a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Galicia.

Tras tomar posesión del cargo, en su primer discurso, Carmela López ha asegurado asumir la Presidencia desde la igualdad y ha manifestado que llega al cargo gracias al camino hecho por muchas mujeres y hombres para que "cada vez haya más mujeres en la política".

"Mi experiencia como alcaldesa, el cargo más hermoso que se puede alcanzar en política, me enseñó a gobernar con capacidad de diálogo, accesibilidad y empatía, pero también con firmeza y criterio propio", ha destacado, añadiendo que su "compromiso ahora es con toda la provincia".

Todo ello en una intervención en la que ha puesto en valor el trabajo del gobierno bipartito en la institución y ha subrayado también su "estabilidad" como "gobierno progresista". Además, ha agradecido la confianza mostrada en ella por el PSOE, sobre lo que ha asegurado que responderá con "compromiso y servicio público".

A la oposición se ha dirigido directamente para mostrar su disposición a llegar a acuerdos "beneficiosos para los vecinos de la provincia, poniendo siempre por delante el interés colectivo". Ha defendido la existencia de debate y de diferentes visiones en el seno del organismo que ahora preside, pero ha insistido en que "debe de haber algo por encima de todo, el interés de la provincia".

No ha faltado las palabras de reconocimiento a su familia, donde no ha podido reprimir la emoción, a los que ha agradecido su apoyo "que ha sido fundamental para estar aquí". Y ha hecho también un reconocimiento al trabajo llevado a cabo por el equipo de Gobierno anterior "un trabajo serio y útil", recordando las palabras del anterior presidente, sobre que la Diputación es "el Concello de los concellos".

Ha concluido su discurso recordando que se impulsarán proyectos y "se trabajará por el conjunto de la provincia de Lugo y por nuestros vecinos".

LAS DIFERENTES POSTURAS

Al pleno ha asistido tanto el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, como la presidenta de los populares de Lugo, Elena Candia, además del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y compañero de filas socialistas de la nueva presidenta.

Asimismo, han estado presentes algunas de las alcaldesas socialistas de la provincia, entre ellas las de Vilalba y Lourenzá, otros alcaldes populares y numerosos portavoces y concejales socialistas.

Antes de arrancar el pleno, PSOE y BNG avanzaban su intención de apoyar la candidatura que encabeza la alcaldesa de Burela, mientras que el portavoz del PP, Antonio Ameijide, volvió a calificar de "pacto de la vergüenza" el acuerdo de Gobierno.

De hecho, el popular ha sido el primero en ofrecer su opinión sobre la continuidad del pacto, asegurando que lo ocurrido deja a la institución "manchada" y que los socialistas y nacionalistas le pusieron precio al feminismo, 500.000 euros, "lo que vale la dignidad de las mujeres para el BNG".

Ha recalcado que José Tomé, "un presunto acosador sexual", seguirá gobernando en la sombra junto a la mujer que "encubrió el caso desde octubre hasta hoy", en referencia a Pilar García Porto. Y para ello, ha asegurado que el despacho presidencial se trasladará "a la cafetería de enfrente".

Ameijide ha defendido que la candidatura que encabezó "es la más votada" y antes del pleno pedía "dignidad para algunos de los diputados de PSOE y BNG" y evitar el pacto.

También antes del pleno, la socialista Pilar García Porto, portavoz de su grupo, ha habado de "continuidad de un gobierno progresista" y ha calificado a Carmela López como "la mejor candidata posible para dar continuidad a esos proyectos que llevamos tantos años desarrollando y que tantos beneficios han traído a esta provincia".

Ha contestado al PP que "la vergüenza no es trabajar por los intereses de los vecinos" y que "dejen la política de pancarta y del escándalo y que se pongan a trabajar".

Por su parte, el BNG ha recordado que su intención de voto implica "la normalidad" para el curso político y ha criticado al PP por emprender una campaña de "carroñerismo político utilizando a las víctimas para intentar hacerse con el poder".

Ha explicado que parece que "doce señores quieren enseñar lo que es el feminismo a las mujeres", en referencia a que los diputados populares actualmente son todos hombres. "Nuestra postura es y ha sido clara, seguir trabajando por el bien de todos los ayuntamientos de la provincia de Lugo", ha concluido.

"HOY ES EL DÍA DE CARMELA"

El diputado no adscrito, José Tomé, no ha querido hacer declaraciones recordando que "hoy es el día de Carmela" aunque sí ha recordado que las acusaciones contra el son falsas y que el tiempo dirá "lo que ha pasado realmente". Asimismo, ha manifestado su voluntad de "facilitar la labor de Gobierno".

En los exteriores de la diputación, en primer momento se ha concentrado un grupo de personas contrarias al pacto, mientras que una vez iniciado el pleno han acudido hasta el exterior del Pazo de San Marcos los ganaderos que estos días protestan con sus tractores contra el acuerdo con Mercosur.