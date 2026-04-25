Carmela López, "sin miedo" a una moción de censura en la Diputación, busca la unidad de los municipios para mejorar Lugo

La presidenta de la Diputación de Lugo y alcaldesa de Burela, Carmela López, en una entrevista con Europa Press - CARLOS CASTRO/EUROPA PRESS

LUGO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López Moreno (Burela, 1982) se muestra optimista en sus primeros meses al frente de la institución provincial, en la que descarta "totalmente" que pueda haber una moción de censura similar a la que el PP impulsa en el Ayuntamiento, y no renuncia a lograr unir las fuerzas de los 67 ayuntamientos lucenses, independientemente del color político, para trazar "tres o cuatro líneas estratégicas" que permitan mejorar la provincia.

En una entrevista concedida a Europa Press cuatro meses después de su llegada a la Presidencia del Pazo de San Marcos y realizada en la semana en la que el Partido Popular ha sellado la moción de censura contra el gobierno local de Lugo, la también regidora de Burela asegura no tener "ningún miedo" a que una iniciativa de estas características pueda registrarse en la institución provincial.

Preguntada al respecto un día antes de que el PP presentase las firmas necesarias con el apoyo de la concejala exsocialista María Reigosa, Carmela López tacha de "lamentable" que el Partido Popular se aproveche de una situación "muy complicada" en el gobierno local para llegar al poder y considera que una edil con "un mínimo de sentido común" hubiese salido "por la misma puerta que entró".

Dicho esto y cuestionada por los movimientos del PP en localidades como Viveiro, Sarria o Vilalba --en el primero llegó a la alcaldía tras una moción de censura, en el segundo firmó un acuerdo con el partido del alcalde Camina Sarria y en el tercero explora con pocos visos de que salga adelante una moción de censura contra la alcaldesa después de que ésta perdiese la moción de confianza a la que vinculó la aprobación de los presupuestos-- considera que, pese a que se trata de fórmulas "legales", "no son las más adecuadas para llegar al poder".

Con todo, es tajante: "Miedo, ninguno", manifiesta al ser interpelada sobre si teme que estas prácticas puedan llevar a los de Elena Candia a la Presidencia del Pazo de San Marcos. Además, subraya que tampoco contempla la posibilidad de que en la institución que dirige se fragüe una moción de censura en un contexto en el que es clave el voto del expresidente y alcalde de Monforte, José Tomé, ahora no adscrito tras abandonar las filas socialistas.

Al respecto, afirma tener una relación "cordial" con él. "Hay que tener en cuenta que es expresidente, excompañero y diputado de esta casa, además de alcalde de Monforte y mi relación con él es cordial, como con todos los diputados y diputadas", ha dicho.

De este modo, la presidenta insiste en que el gobierno provincial funciona de forma "cohesionada" y descarta discrepancias en las filas socialistas a pesar de que, en una etapa anterior, tres de los diputados --la alcaldesa de Guitiriz, Marisol Morandeira; el regidor de Castroverde, José María Arias, y el edil de Paradela Iván Castro-- mostrasen sus diferencias con Tomé y se llegasen a ausentar en algún pleno, rompiendo la disciplina socialista.

PROYECTOS EN MARCHA

Así las cosas, en una entrevista concedida en su despacho del Pazo de San Marcos --en el que se pueden observar diversos mapas de la provincia-- Carmela López traslada su voluntad de alejarse del "ruido" y destaca que está centrada en trabajar para que la provincia "no pare" y "sacar los proyectos adelante".

En la entrevista explica que desde su llegada a la Presidencia se ha reunido con los alcaldes y alcaldesas y trata de conocer cuáles son las necesidades de los 67 municipios de la provincia. Además, repasa los proyectos en marcha, como las residencias de mayores, el centro de innovación territorial y la granja de conservación y recría del 'porco celta' y, además, avanza que en los próximos días dará a conocer la aplicación con la que la institución provincial modernizará la gestión de los impuestos.

Todo ello en una conversación en se muestra convencida de que debe de aprovechar su "voz" como presidenta provincial para lograr avances, especialmente en las comunicaciones. "Estamos muy mal comunicados", lamenta antes de señalar que ella tarda "un ahora y diez minutos aproximadamente" en llegar desde Burela a Lugo y que debe atravesar el alto de O Fiouco, en la autovía A-8 a su paso por Mondoñedo (Lugo), conocido por sus nieblas densas, especialmente peligrosas para la circulación.

Por ello, recuerda su reciente reunión con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para incidir en que debe de "aprovechar" para llevar la voz de los 67 alcaldes y alcaldesas de la provincia. "Tenemos casi siempre los mismos problemas y las mismas preocupaciones y mi ilusión sería que, uniendo fuerzas, desde esta casa podamos entendernos para tres o cuatro líneas estrategias y mejorar como provincia".

Dicho esto, reconoce que no puede estar "por un lado pidiendo la mejora de las comunicaciones y, por otro, teniendo las carreteras provinciales mal", y destaca que su gobierno lleva a las juntas de gobierno "todos los viernes" el arreglo de vías, una cuestión prioritaria tras "un invierno muy difícil en el que se vinieron abajo muchísimas carreteras".

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL PSDEG

Preguntada sobre el asunto, no descarta dar en el futuro el paso para optar a la Secretaría Xeral Provincial del PSOE de Lugo, un cargo que también ostentaba su predecesor en la presidencia de la Diputación, José Tomé, y que, con su salida de las siglas socialistas ejerce una gestora presidida por Luis Lago Lage.

Carmela López, que subraya que se "debe" a esa "gestora" y que "al final la decisión será la que los compañeros y compañeras consideren que es la mejor para todos", asegura que es de "jugar partido a partido" y que si bien ahora está "centrada" en la Presidencia de la Diputación, además de en su alcaldía, "si se da el caso, tendría que valorarlo y estudiarlo".

Todo ello en una conversación en la que asegura que "Besteiro es un buen líder" y que su relación con la dirección del PSdeG es "sana". Además, si bien se describe como una militante "crítica" considera que "las cosas se dicen dentro de casa". "Soy una persona crítica dentro de la casa, pero muy leal fuera de ella", subraya.

Por último, Carmela López deja clara su intención de volver a ser candidata a la Alcaldía de Burela, una labor que asegura que para ella es "fundamental". "Tengo muchísimo trabajo aún que hacer en Burela, así que si los compañeros y compañeras lo tienen a bien, yo soy super feliz siendo alcaldesa", ha finalizado.