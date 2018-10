Carmela Silva tomará medidas contra el alcalde de Vilanova "en defensa de los derechos de todas las mujeres"

Publicado 06/10/2018 14:44:49 CET

Pide a Feijóo y Rueda que "salgan hoy denunciando claramente este tipo de afirmaciones y comportamientos, porque es obligado"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha asegurado este sábado que va a tomarse el fin de semana como "una época de reflexión" para "analizar qué se va a hacer", "qué acciones se van a tomar" contra el alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, "en defensa de los derechos de todas las mujeres", y el lunes las anunciará.

Así lo ha afirmado en la Festa do Marisco de O Grove, en referencia a las declaraciones realizadas este viernes por el alcalde de Vilanova de Arousa durante su crítica a la Diputación de Pontevedra, en las que tildaba a Carmela Silva de "chacha para todo" del alcalde "anciano" de Vigo, Abel Caballero.

"Las mujeres estamos hartas de machismo, de que se nos ataque por el simple hecho de ser mujeres", ha reivindicado Silva. "Yo este fin de semana lo voy a tomar como una época de reflexión para analizar qué voy a hacer, qué acciones voy a tomar, no en mi nombre, sino de todas las mujeres; y, el lunes, anunciaré cuáles son las medidas que, en defensa de los derechos de todas las mujeres, va a tomar la presidenta de la Diputación", ha asegurado.

Además, ha esperado que "Núñez Feijóo y Rueda salgan hoy denunciando claramente este tipo de afirmaciones y comportamientos, porque es obligado, no podemos consentir que nadie, pero particularmente representantes públicos, hagan esas afirmaciones tan terribles".

Sobre su labor al frente de la Diputación, ha asegurado que "la presidenta llegó a esta provincia para cambiar la provincia, para traer la igualdad, para que todas las mujeres puedan luchar por sus derechos, para transformar la provincia, hacer que sea una provincia más próspera, con más riqueza, con más distribución de la riqueza, eso es lo que no les gusta y es lo que va a continuar haciendo".

"Tenía mucha razón Don Quijote: pues aquí estamos y seguimos cabalgando: esta provincia es otra provincia desde hace tres años y va a seguir siendo una provincia en los próximos cuatro", ha aseverado Silva.

"Yo ya sé que hay muchos hombres y representantes públicos, particularmente en el Partido Popular, que no soportan ver a una mujer empoderada, y cada día somos más las que estamos empoderadas y llegamos para quedarnos, aquí estamos, con una sonrisa", ha afirmado, y ha añadido que, "frente a los insultos, ideas; frente a los insultos, propuestas; y frente a los insultos, sonrisas".

DECLARACIONES DE GONZALO CABALLERO

Ante esta polémica, este mismo sábado en rueda de prensa, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha subrayado que "Feijóo y Casado deben tomar todas las medidas para que los derechos de las mujeres también estén en la actividad política, sin que existan ataques contra la dignidad de las mujeres cuando desarrollan sus tareas públicas".

"Feijóo debe pronunciarse sobre las declaraciones del alcalde de Vilanova antes del debate del Estado de Autonomía, rectificar las declaraciones de su alcalde y tomar todas las medidas para que este tipo de declaraciones no se vuelvan a producir en Galicia por parte de ningún representante de instituciones públicas del PP", ha solicitado.

"Feijóo quiere ser el referente del avance del PP y consiente y es cómplice de unas gravísimas declaraciones del alcalde de Vilanova contra una presidenta de la Diputación de Pontevedra que está haciendo una magnífica gestión", ha sentenciado Caballero.

DECLARACIONES DEL ALCALDE DE O GROVE

En esta misma línea de reivindicación, el alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos, ha incidido en que Feijóo "está tardando ya muchos minutos en solicitar que el alcalde de Vilanova abandone, como mínimo, el Partido Popular".

"Apelo a todas las mujeres del Partido Popular --conselleiras, parlamentarias, alcaldesas, concejalas-- a que hablen en alto y digan y se expresen sobre los rebuznos hechos ayer por el alcalde de Vilanova", ha manifestado Cacabelos.

"Una mujer no es una chacha, es el 52% de la población, la parte fundamental de esta sociedad, y Carmela Silva es el ejemplo de talento, capacidad y trabajo, de lo que significa hacer las cosas y cambiarlas, y un claro ejemplo de lo que significa ser mujer", ha expresado el alcalde de O Grove, que ha añadido que "no podemos permitir que un alcalde haga unas declaraciones como las que ayer tuvimos que soportar; no escuchar, soportar".

Finalmente, ha asegurado que el Partido Popular "no soporta que la Diputación de Pontevedra dejara de ser un feudo del Partido Popular, y menos soporta que la presidenta sea una mujer, mujer con gran capacidad que está cambiando la provincia".