Imagen de la presentación del evento. - CAROUTLET

VIGO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

CarOutlet Vigo celebrará este fin de semana su décimo cuarta edición en el instituto ferial de Vigo (Ifevi), contando con más de 1.000 vehículos de ocasión procedentes de concesionarios oficiales de la comarca. Según informa su organización en un comunicado, la feria abrirá este viernes, día 20 de noviembre, a partir de las 16.00 horas, y estará abierta hasta el domingo a las 20.00 horas.

"Uno de los grandes atractivos de CarOutlet Vigo será, una vez más, la posibilidad de acceder a vehículos en perfecto estado y listos para su entrega inmediata. Además, la exposición mantendrá una oferta dinámica: a medida que se vendan unidades, los concesionarios incorporarán nuevos vehículos disponibles para mantener una amplia variedad de opciones durante toda la celebración del salón", destacan.