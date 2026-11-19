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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Casa 47 ha sorteado esta mañana ante notario 96 viviendas asequibles en Galicia, 89 viviendas de ellas en A Coruña y 7 en Lugo. El resultado del sorteo, que se ha hecho en conjunto con el de otras cuatro comunidades autónomas, marca el orden de comprobación de requisitos y la adjudicación provisional de las viviendas.

La convocatoria partía de un total de 903 solicitudes en Galicia y las personas inscritas pueden consultar el resultado en la página web de Casa 47. Según la empresa pública de vivienda, el proceso se ha realizado mediante un sistema informático del Colegio General del Notariado para garantizar la "total transparencia" en el proceso de asignación de viviendas.

Galicia es la segunda comunidad autónoma con más viviendas adjudicadas provisionalmente en este sorteo, solo por detrás de la Comunitat Valenciana, con 398. Además, también se han asignado 93 vivienda en Catalunya, 34 en Navara y 17 en Asturias.

De este modo, Casa 47 comienza ahora el proceso de comprobación de requisitos establecidos en las bases, que consisten en tener nacionalidad española o residencia legal en España, tener ingresos entre 2 y 7,5 veces el IPREM y no tener una vivienda en propiedad.

Además, las viviendas se pondrán a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible y con contratos de hasta 75 años, con un primer período de 14 años que se prorrogará cada siete años tras verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso.

CONVOCATORIA ABIERTA

En paralelo, la entidad pública mantiene abierta una convocatoria de 442 nuevas viviendas de alquiler asequible en seis comunidades autónomas, 104 de ellas en Galicia. Por provincias, en Lugo hay 67; en A Coruña, 27, y en Pontevedra se encuentra la otra docena.

Las viviendas de esta otra convocatoria están disponibles en la web de Casa 47 desde el sábado 7 de noviembre y las inscripciones podrán realizarse hasta el próximo 26 de noviembre rellenando el formulario de solicitud 'online'. Las bases y detalles también pueden consultarse en el portal.