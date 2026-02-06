Casa 47 adjudica la redacción del proyecto de edificación de 13 viviendas en Pedrafita do Cebreiro (Lugo)

LUGO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Casa 47 Entidad Estatal de Vivienda, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha adjudicado la redacción del proyecto de edificación de un edificio de hasta 13 viviendas destinadas a alquiler asequible en el municipio lucense de Pedrafita do Cebreiro.

Según ha informado el Ministerio en un comunicado, esta promoción de viviendas, ubicada en la Avenida de Castilla número 38 y 40, se llevará a cabo en terrenos de titularidad municipal.

La adjudicación del proyecto de edificación, en sus modalidades básico y de ejecución, ha recaído en la firma Taller de arquitectura BIM S.L., por un importe de 140.816 euros, impuestos excluidos.

Este proceso fue resuelto mediante un concurso de proyectos con intervención de jurado, garantizando así la libre concurrencia competitiva y la excelencia técnica en la calidad y viabilidad del proyecto arquitectónico seleccionado.

El Ministerio indicó que el proyecto de edificación ha sido valorado en base a criterios técnicos de diseño y a variables sociales, medioambientales y económicas, para garantizar su viabilidad y sostenibilidad.

La propuesta de diseño presenta un edificio autosuficiente de consumo nulo y que, por su planteamiento constructivo, reduce las emisiones de CO2 al mínimo y disminuye también el plazo de ejecución de la obra, al optar por una construcción industrializada y prefabricada para las partes principales del edificio.