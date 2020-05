Catedrático de Medicina Preventiva apuesta por "levantar bien" el confinamiento y "no precipitarse"

Estima que Galicia tendrá un 10% de inmunes porque "el virus circuló muy poco" y defiende el "uso generalizado" de mascarilla al salir de casa

El catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidade de Santiago (USC) jubilado, Juan J. Gestal, estima que Galicia tendrá un 10 por ciento de personas inmunes porque "el virus circuló muy poco", por lo que apuesta por "levantar bien" el confinamiento decretado por la crisis del coronavirus COVID-19 y "no precipitarse".

"Estimo que andaremos en Galicia alrededor del 10%, que es un porcentaje muy bajo", ha comentado, en declaraciones a Europa Press, el doctor Gestal preguntado sobre el estudio que elabora el Sergas para conocer la circulación del virus en Galicia.

Ello, ha asegurado, "se debe a que el virus circuló poco" y "aquí se cerró pronto". "Pero si miramos otra comunidad como Madrid, creo que el porcentaje de inmunes andará alrededor del 15%", ha manifestado, para aclarar que "no es una bola de cristal", sino que lo estima "por las informaciones de pequeños estudios y lo que se ha visto en otros países".

"Al cerrar pronto, tuvimos menos problemas y el sistema sanitario pudo atender a todo el mundo muy bien. En comunidades como Madrid o Cataluña se cerró más tarde y esto tiene un crecimiento exponencial muy explosivo, hubo un estrés terrible en el sistema sanitario", ha recordado.

Por ello, en el caso de la Comunidad gallega, ha insistido en que "como se ha cerrado el virus no circuló mucho". "Me gustaría equivocarme y que fueran unos porcentajes mucho mayores, pero me temo que no", ha apostillado Gestal.

En relación al proceso de desescalada tras el confinamiento decretado a mediados de marzo, Gestal ha destacado que "todo depende de que ahora se termine bien". "Se ha hecho bien el tema que nos hemos confinado y ahora hay que terminarlo bien y levantar bien, no hay que precipitarse y no ir ni muy deprisa ni muy despacio; nadie sabe cómo hay que hacer esto", ha explicado.

De este modo, ha señalado que "cada país hace lo que considera mejor" porque no existe "una fórmula". "Debiéramos esperar a tener bien controlada la transmisión, a reducir el número de casos, diría hasta que no tengamos ningún número de casos autóctonos. Y esperar esas dos semanas del periodo de incubación", ha aconsejado porque "es lo académico, lo que dice la medicina preventiva que debe hacerse para decir que eso está controlado".

"Sobre el sujeto susceptible no podemos actuar, podemos actuar sobre la fuente de infección, tenemos que tener que tratar al máximo de fuentes, lo malo es que la mayoría son personas asintomáticas", ha expuesto, para explicar que hay que diagnosticar "a cualquiera que presente una infección respiratoria aguda por leve que sea" y "hacerle los test a estas personas y buscar a sus contactos".

"Es fundamental para detectar el mayor número de asintomáticos y hacer una curva con ellos y esta aumentaría y comenzaría a descender en un momento, ese descenso de la curva de los asintomáticos nos diría que estábamos en una magnífica situación, empezando a controlar la fuente de infección", ha sentenciado.

Preguntado sobre qué aportarán los estudio epidemiológicos, este médico y catedrático jubilado ha señalado que "el nacional da una fotografía menos precisa y el de Galicia, con mucho más detalle". "El primero dirá el porcentaje de susceptibles por grupos de edad, por provincias y por comunidad y nacional. El gallego nos va a dar mucho más detalle, por municipios y medio urbano y rural, además de por edad", ha aseverado.

El Sergas inició el pasado jueves 23 de mayo el estudio con llamadas a los participantes y con las primeras pruebas. La Administración sanitaria autonómica estima poder concluir la primera fase en una semana o diez días y en dos o tres días más tener los primeros resultados.

Gestal ha apostado por el "uso de mascarilla generalizado cuando se salga de casa" porque "dificulta la transmisión, como el efecto paraguas de las vacunas", lo que va a ayudar a "disminuir el número promedio de infectados que pueda contagiar y dar una protección al conjunto", ha manifestado.

Además, ha insistido en que se debe "guardar la distancia de seguridad" y seguir "la etiqueta respiratoria de cómo se estornuda" e incidir en la "la higiene de manos". Todo ello, ha abundado, lo hay que "mantener hasta tener una vacuna". "Y espero que después queden hábitos saludables favorables", ha abundado.

"Y puede que en algún momento, si se produce algún rebrote, haya que hacer algún tipo de confinamiento parcial o total. Prefiero esa consecuencia, no como una propuesta de dejar que sea la madre naturaleza la que funcione y se produzca una catástrofe sanitaria", ha afirmado, para sentenciar que "ya se sufrió bastante en toda España".

Preguntado sobre la época estival y la posible celebración de los comicios autonómicos en ella, ha señalado que supone "que las elecciones seguramente se celebrarán" ahí porque "habrá una bonanza epidemiológica en verano".

"El clima del verano no le va nada bien a estos virus respiratorios, no por el calor, sino por la humedad relativa alta, que no le va bien a estos virus para su transmisión", ha aclarado este médico.

Para Gestal "este va a ser un verano atípico totalmente". "Va a ser un verano en el podamos salir a pasear y no sé si podremos ir a las playas, a lo mejor en las nuestras, como en su gran mayoría no suelen ser muy concurridas y podemos mantener esa distancia de seguridad, si nos autorizan y somos todos respetuosos con eso, se podría ir de vez en cuando a darse un baño y ponerse al sol", ha concluido.

Pero en general, ha resaltado, "va a ser un verano raro". "No tendremos fiestas, no habrá orquestas y todo lo que tiene el verano consigo, pero va a ser un verano distinto, muy diferente", ha sentenciado.