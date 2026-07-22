CC.OO. 'calienta motores' para la huelga del comercio con una concentración contra la apertura domingos y festivos

Concentración en As Cancelas - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) 'calienta motores' para la huelga del comercio gallego con una concentración contra la apertura domingos y festivos en la que han participado este miércoles docenas de delegados, que, a las puertas del centro comercial As Cancelas, han reclamado "más tiempo para vivir".

La federación de servicios de CC.OO. ha expresado su rechazo, así, a la apertura de establecimientos comerciales en determinados domingos y festivos.

La huelga está convocada para los próximos 26 de julio y 15 de agosto, y el sindicato busca reforzar su campaña que demanda "derecho al descanso y a la conciliación" de los trabajadores del sector.

Tras una pancarta con el lema 'Exigimos tiempo para vivir', los participantes en la protesta corearon consignas en defensa del descanso en domingos y festivos.

EFECTO INDITEX

En declaraciones a los periodistas, el portavoz de CC.OO. Iván Cordeiro ha informado de que, tras contactos con varias empresas, Inditex ha trasladado que "no va a abrir ninguna tienda en Galicia en esas fechas" --26 de julio y 16 de agosto--.

También Eroski "confirmó que solo abrirán ciertas tiendas ubicadas donde habitualmente abren los domingos de feria, cinco o seis en toda Galicia", y Lidl "solo va a abrir dos tiendas, una en Santiago y otra en Sanxenxo", según Cordeiro.

No ocurre lo mismo con Carrefour, Froiz y Gadis: "Por lo que sabemos sí van a abrir", ha indicado este portavoz sindical, que espera que "la decisión que adoptó Inditex signifique que muchas empresas ubicadas en centros comerciales también den el paso de no abrir".