CC.OO Ferrol condena el nuevo ataque a un vehículo de Cruz Roja, que apareció con pintadas de odio y simbología nazi

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Comarcal de Comisiones Obreras en Ferrol ha condenado "con firmeza" el nuevo ataque a la sede de Cruz Roja y vehículos de transporte adaptado. El espacio apareció con pintadas de odio y simbología nazi.

Tal y como han trasladado en un comunicado, la sede apareció con diferentes mensajes como 'Mafia de la invasión', 'ONG'S antiespañolas', 'Traidores' y 'Ceuta no estás sola', además de simbología nazi, como la esvástica pintada sobre la furgoneta de teleasistencia.

CC.OO ha denunciado que "este no es un hecho aislado", ya que hace unos meses, en abril, la entidad sufrió un ataque similar. "No son pintadas, son delitos de odio. La exhibición de simbología nazi es intolerable", han enfatizado.

En este sentido, el sindicato ha acusado a aquellos responsables políticos que siembran odio y han pedido solidaridad con los trabajadores y voluntarios de la sede.

Además, han exigido al Ayuntamiento de Ferrol y a la Subdelegación del Gobierno una condena "firme" y que estos actos no queden impunes.

"Contra el racismo y la xenofobia ni un paso atrás. El fascismo no pasará por Ferrol", han zanjado.