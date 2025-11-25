CC.OO no irá a la reunión con Raxoi y denuncia que se plantee pagar por la hora extra "un céntimo más que la ordinaria"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CC.OO) ha trasladado que no irá a la reunión prevista este jueves con el Gobierno local de Santiago para tratar de desbloquear el conflicto de bomberos y policías, porque consideran la propuesta "irrisoria e insuficiente". Además, han denunciado que en ella el valor de la hora extraordinaria solo supera en un céntimo el de la ordinaria.

En un comunicado difundido a los medios de comunicación, el sindicato ha señalado que a pesar de haberse celebrado varias Comisiones de Trabajo entre técnicos municipales y representantes sindicales para acercar posturas, el acuerdo parece "bastante lejos".

Tal y como ha recordado, sus reivindicaciones son la elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que valore de forma justa la nocturnidad y la festividad, conforme a lo establecido por una sentencia del Tribunal Supremo (TS) y un incremento del valor de la hora extra, dado que actualmente su valor es inferior al de la hora ordinaria.

Tras recibir este lunes una propuesta del Gobierno local para avanzar en las negociaciones, el sindicato ha denunciado que en ella el valor de la hora extraordinaria "solo supera en un céntimo el de la ordinaria".

Así, ha desarrollado que el valor de la hora misma "se debería calcular añadiendo un recargo al valor de la hora común de trabajo", generalmente entre un 25% y un 75%. "Que es el porcentaje que se aplica en la mayoría de los acuerdos laborales", afirman.

Respecto al resto de las reivindicaciones, la elaboración de la RPT "quedará en espera". Sobre esto, CC.OO ha valorado positivamente que se plantee que se haga para todo el Ayuntamiento, sin embargo "prolongará la situación aún más en el tiempo sin ningún tipo de garantía de que satisfaga mínimamente las peticiones demandadas".

Por todo esto, ha indicado que "debido a la naturaleza de la propuesta", ha tomado la decisión de no acudir a la comisión de trabajo del próximo jueves.

Comisiones Obreras ha subrayado que "siempre ha existido voluntad negociadora" por su parte y que desde el mes de mayo, ya se tuvieron los primeros contactos con el Gobierno, "advirtiéndole del problema que se avecinaba y facilitándole todo tipo de datos de la situación".

Dicha advertencia, aseguran, "fue bien acogida en un primer momento", pero posteriormente "se hizo caso omiso hasta que se originó el conflicto que toda la ciudad conoce".

Con todo, han concluido manifestando que seguirán estando dispuestos a negociar, "siempre y cuando las propuestas que se presenten se ajusten a las reivindicaciones legitimadas por ley y cuenten con sentencias judiciales favorables" de los trabajadores de Bomberos y Policía Local.