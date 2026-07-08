CC.OO., sobre las palabras de Feijóo por las bajas: "El PP utilizó Galicia como banco de pruebas para recortar derechos"

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CC.OO.), que abandonó en Galicia la mesa del diálogo social que aborda medidas para reducir las bajas laborales, cree que las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, muestran que los populares utilizaron "Galicia como banco de pruebas en su plan para recortar derechos".

A través de un comunicado de prensa, CC.OO. reclama unidad sindical "y de las fuerzas progresistas" para "detener este ataque directo a la clase trabajadora gallega".

En este momento, según la Xunta, la mencionada mesa del diálogo social avanza, con la participación de la Consellería de Emprego, patronal y UGT, para tener listo un borrador del plan en esta primera quincena y "a lo largo de este mes" de julio el documento definitivo que incorpore medidas destinadas a disminuir las bajas laborales en la comunidad.

En este contexto, Feijóo hizo unas declaraciones ante el Círculo de Empresarios Vascos y CC.OO., que las tilda de "gravísimas", considera "intolerable" que calificase de "cáncer" las bajas médicas, por lo que manifiesta su "absoluto rechazo e indignación".

"El PP está decidido a trasladar al ámbito estatal el plan del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para recortar derechos laborales y a la salud", advierte el sindicato.

"Al obtener un gran apoyo empresarial y, por tanto, capacidad de influencia en la opinión pública, quiere exportarlo al Estado", agrega, sobre este "ataque directo" a la clase trabajadora.

Para el sindicato, las afirmaciones de Feijóo "reflejan un profundo desconocimiento del sistema de relaciones laborales y, lo que es peor, una alarmante falta de empatía y respeto hacia las personas que sufren una enfermedad o un accidente".

"Confundir deliberadamente el absentismo laboral con las bajas médicas justificadas por profesionales sanitarios solo busca estigmatizar y sembrar la duda sobre la honestidad de la clase trabajadora", censura.

En este sentido, recuerda que "nadie elige enfermar" y que los trabajadores con una incapacidad temporal "padecen dolencias graves, problemas de salud mental, fracturas o están a la espera de intervenciones quirúrgicas".

ACTITUD "AUTORITARIA Y PELIGROSA"

Por eso, entiende que "castigar económicamente a quien ya está sufriendo una mengua en su salud no solo es injusto, sino que supone un ataque directo contra el escudo social y la salud pública".

Añade CC.OO. que "pretender eliminar o rebajar por decreto" los complementos recogidos en convenios colectivos "vulnera el derecho a la negociación colectiva y supone una amnistía para la patronal a costa de la salud de sus plantillas".

Asimismo, ve "autoritaria y peligrosa" la actitud de Feijóo al afirmar que adoptará estas medidas "con o sin acuerdo" de los sindicatos. "El diálogo social no es un trámite prescindible que se pueda saltar cuando los planes del PP no coinciden con los intereses de la clase trabajadora", avisa.

Y concluye que "el camino para reducir las bajas no pasa por empobrecer a las personas enfermas, sino por mejorar la prevención de riesgos laborales, agilizar las listas de espera en la sanidad pública y luchar contra la precariedad que genera la siniestralidad".

Por eso exige una rectificación "inmediata" a Feijóo y advierte de que usará "todas las herramientas sindicales, jurídicas y de movilización necesarias para frenar cualquier intento de meter la tijera en las prestaciones por IT o en cualquier otro derecho conquistado por los trabajadores".