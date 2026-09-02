La CE destaca el impulso de los fondos europeos al desarrollo sostenible y la competitividad del rural en Galicia

Camapaña de la CE para destacar el impulso de los fondos europeos al desarrollo sostenible y la competitividad del rural en Galicia - COMISIÓN EUROPEA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea (CE) ha puesto en valor el impulso de los fondos europeos al desarrollo sostenible y la competitividad en el rural de Galicia a través de una nueva campaña regional con la que busca mostrar los beneficios de esta inversión.

De este modo, en un comunicado, la CE destaca que en territorios como Galicia este apoyo resulta especialmente relevante para fortalecer actividades estrechamente vinculadas al medio rural, como la ganadería, generar nuevas oportunidades económicas y ayudar a que más personas puedan desarrollar su futuro sin abandonar el lugar donde viven.

En este contexto, la Comisión Europea, como parte de su campaña: 'El Presupuesto Europeo, Juntos Más Fuertes', muestra como la financiación europea impulsa la innovación y la competitividad en todas las regiones de Europa, apoyando proyectos que generan un impacto real sobre la ciudadanía y el tejido económico local.

Ese es el caso de Innogando, una startup nacida en 2020 en Abadín (Lugo) que ha convertido una necesidad cotidiana de los ganaderos en una solución tecnológica con proyección internacional. Desde 2021, Innogando ha captado más de 1,54 millones de euros de financiación pública vinculada a programas y fondos europeos para proyectos de innovación, digitalización, desarrollo rural, inteligencia artificial, sostenibilidad y creación de empleo, lo que le ha permitido desarrollar soluciones tecnológicas avanzadas para el sector ganadero y consolidarse como un referente de innovación nacida en el medio rural.

INNOVACIÓN RURAL COMO INVERSIÓN DE FUTURO

La Comisión Europea ha señalado que las zonas rurales desempeñan un papel esencial para la economía europea y para la seguridad alimentaria, pero afrontan importantes desafíos relacionados con la digitalización, el relevo generacional y la sostenibilidad. Por ello, apunta que la innovación constituye una herramienta clave para responder a estos retos y fortalecer la competitividad del sector ganadero.

Con esa visión ha explicado que Innogando desarrolló RUMI, un collar inteligente para el ganado. A través de una aplicación móvil, los ganaderos pueden conocer en tiempo real la ubicación de sus animales, monitorizar su actividad y detectar comportamientos relevantes para mejorar su manejo y bienestar.

La tecnología permite conocer si los animales están pastando, descansando, rumiando o detectar periodos de celo, facilitando una gestión más eficiente de las explotaciones. El resultado es una mejora de la productividad, una reducción del tiempo dedicado a tareas de vigilancia y una mayor calidad de vida para quienes trabajan cada día en el campo. La innovación desarrollada en Galicia ya ha trascendido el ámbito local. Actualmente, Innogando cuenta con más de 25.000 dispositivos activos en España y Portugal, y continúa explorando nuevos mercados internacionales.

La CE apunta que el crecimiento de Innogando demuestra cómo la financiación europea puede acompañar todas las etapas del desarrollo de una empresa innovadora. Gracias al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), la compañía ha desarrollado nuevas aplicaciones basadas en inteligencia artificial, sistemas de monitorización inteligente y soluciones de trazabilidad digital para el sector ganadero.

Con todo, señala que el impacto de esta inversión va mucho más allá del desarrollo tecnológico toda vez que contribuye a fijar población, atraer talento, crear empleo cualificado y demostrar que es posible innovar, emprender y competir internacionalmente desde pequeñas localidades rurales.

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA

La institución europea destaca que este impacto de la innovación se entiende mejor cuando se observa en el día a día de las personas que trabajan en el sector ganadero.

Así, describe el caso de Simón Gandeiro, ingeniero agrícola y ganadero de Val do Dubra (A Coruña), quien incorporó los collares inteligentes de Innogando gracias a una ayuda financiada con fondos europeos. Hasta entonces, gran parte de su jornada transcurría recorriendo la explotación para comprobar el estado del ganado. Hoy puede consultar desde su teléfono móvil dónde se encuentra cada animal y conocer su comportamiento en tiempo real.

Esta transformación le permite optimizar el trabajo diario, reducir desplazamientos innecesarios y disponer de más tiempo para conciliar su vida profesional y familiar.

Al mismo tiempo, herramientas como RUMI hacen que la actividad ganadera resulte más atractiva para las nuevas generaciones, favoreciendo el relevo generacional y contribuyendo a que más jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en el entorno rural.

Este tipo de iniciativas contribuyen a los objetivos de la estrategia Derecho a Quedarse de la Comisión Europea, que busca crear las condiciones necesarias para que las personas puedan elegir permanecer en sus territorios, generando oportunidades de empleo, innovación y desarrollo sostenible en las zonas rurales.

INNOVACIÓN LOCAL CON IMPACTO EUROPEO

Así las cosas, la CE destaca que proyectos como Innogando ponen de manifiesto que las soluciones desarrolladas desde el ámbito local pueden responder mejor a las necesidades de la ciudadanía y del tejido empresarial, generando un impacto que trasciende el territorio donde nacen.

En este punto, la portavoz de la Comisión Europea en España, María Canal, que ha señalado que la calidad de vida que se disfruta en Europa debe mucho al campo, por lo que "quieren mantenerlo muy vivo".

"Las zonas rurales ocupan más del 80% del territorio y en ellas construye su vida un 30% de la población. Son clave para nuestra seguridad alimentaria, nuestro crecimiento económico y la gestión sostenible de los recursos naturales. El proyecto Innogando demuestra que el presupuesto de la UE apuesta (y seguirá apostando) por dar a los jóvenes la posibilidad de realizar su proyecto vital en ellas", indica.

GALICIA, EJEMPLO DEL IMPACTO DE LA INVERSIÓN EUROPEA

La CE ha explicado que Galicia es una de las regiones, junto con Madrid, Cataluña y Castilla La Mancha que forma parte actualmente de la campaña El Presupuesto Europeo, Juntos Más Fuertes impulsada por la Comisión Europea en España para mostrar cómo el presupuesto europeo mejora la vida de las personas mediante proyectos que generan innovación, empleo y desarrollo económico en todo el territorio. La campaña pone el foco en las personas que hacen posible esa transformación.

En este caso, Daniel Ferreiro y Elio López, fundadores de Innogando, junto con el ganadero Simón Gandeiro, representan cómo la innovación desarrollada desde el medio rural puede fortalecer la competitividad del sector ganadero, facilitar el relevo generacional y contribuir a construir comunidades rurales más resilientes y sostenibles.

"Innogando nació al ver que muchos ganaderos como mis padres y los padres de mi socio Elio, seguían afrontando problemas que la tecnología podía ayudar a resolver. Desde Galicia decidimos crear una solución pensada desde el campo y para el campo, capaz de ofrecer información sobre la ubicación, la salud y el comportamiento de los animales. El apoyo de la Unión Europea ha sido fundamental para convertir aquella idea en una tecnología que hoy ayuda a miles de ganaderos a trabajar con mayor tranquilidad, tomar mejores decisiones y demostrar que innovación, tradición y futuro rural pueden avanzar juntos", ha remarcado, Daniel Pardo Rus, CTO de Innogando.