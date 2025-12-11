La CEG advierte que para Galicia "sería asumible" una subida del SMI del 1,5% y no superior

Archivo - Presidente CEOE, Antonio Garamendi, con el presidente electo de la CEG, Jose Manuel Vieites, en Santiago de Compostela - ÁLVARO BALLESTEROS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La patronal gallega considera "asumible" para Galicia una subida del salario mínimo interprofesional del 1,5%, como plantea la confederación de empresarios estatal (CEOE), frente al incremento entre el 3,1% y el 4,7% que plantea el comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo.

En una comparecencia este jueves para presentar un balance de las actividades de la confederación de empresarios de Galicia (CEG) en 2025, su presidente, Juan Manuel Vieites, ha afirmado que en Galicia "sería asumible el 1,5%", si bien desconoce "el impacto en otras regiones" de otra eventual subida y aunque depende "del sector de la actividad".

Al respecto, Vieites ha apuntado que los sectores ganadero y agrícola ya están "sufriendo unos incrementos importantísimos en los últimos años".

Por ello, ha incidido en que el 1,5% para Galicia seria un "valor aceptable" dentro de los parámetros recogidos por la confederación, y que así se contemple a todos los sectores, "incluso los de las rentas más bajas", como agricultura, pesca, ganadería y empleadas de hogar.

El representante de la CEG ha explicado que para llegar al 1,5% de subida del SMI se tomaron como referencia los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) para este año, que contemplan los salarios de los sectores antes mencionados.

"Justamente para respetar la negociación colectiva, condicionamos esta subida del 1,5% al cumplimiento de las reglas de absorción y compensación del Estatuto de los Trabajadores", ha recalcado.

En cualquier caso, la subida del el 1,5% para 2026 supondría alcanzar los 16.824 euros brutos anuales y no exentos de tributación al IRPF (1.202 euros brutos al mes, en 14 mensualidades).