La CEG tilda de "negativa" la subida de peajes en la AP-9 y recalca que la concesión está "totalmente rentabilizada"

Archivo - AP-9, autopista, peajes - AUDASA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) Jaime Luis López ha criticado la subida de tarifas que Audasa ha aplicado a la AP-9 al señalar que esto "no es bueno" para la comunidad y recalcar que la concesión ya está "totalmente rentabilizada".

Así ha afeado la decisión de la concesionaria el representante de la patronal durante una comparecencia este lunes en la sede de la CEG, en Santiago. Al ser preguntado por los medios sobre la subida de los peajes -- que alcanzarán los 28,1 euros entre Ferrol y Tui--, López ha incidido en que esta es "evidentemente negativa".

El martes 30 de diciembre, el Ministerio de Transportes aprobó la la actualización de los peajes de las autopistas de titularidad estatal bajo concesión administrativa para este año, con un alza de hasta el 4,68%.

Por su parte, Audasa ha publicado las tarifas de la AP-9 en su página web, donde recoge los costes por tramos y fija en 8,8 euros el trayecto entre A Coruña y Santiago, 7,55 euros entre Santiago y Pontevedra y 5,05 euros entre Pontevedra y Vigo/Puxeiros.

"Venimos demandando la libertad de circulación de nuestra mercancía como de la nuestra gente. (Además) esta concesión pensamos que está totalmente rentabilizada", ha subrayado el vicepresidente de la patronal.

Asimismo, ha recalcado que, "después de tantos años", mantener "estos pagos de estos peajes" y "de esta manera", solo puede suponer una valoración negativa por parte de la entidad empresarial.