Un centenar de manifestantes denuncian en Santiago la "grave violación del derecho internacional" en Oriente Medio

Manifestación en contra del conflicto de Oriente Medio en Santiago - EUROPAPRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de manifestantes han denunciado este sábado en la Praza do Toural, en Santiago de Compostela, la "grave violación del derecho internacional" efectuada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Oriente Medio.

La movilización, organizada por la plataforma 'Pararlaguerra.es', ha transcurrido bajo la lluvia al grito de 'No a la guerra', 'La escalada militar sólo le sirve a Donald Trump', 'Netanyahu y Trump al tribunal penal' y 'No nos olvidamos, cada pueblo, cada plaza, todos somos Gaza'.

Con la colaboración de la representante de Sumar, Eli Cabeza, la secretaria xeral de UGT en Santiago, Marisa Rodríguez, la secretaria de Ordenación del PsdeG, Lara Méndez, y el secretario local, Aitor Bouza, han procedido a la lectura de un manifiesto con motivo del acuñado "primer día por la paz en Oriente Medio".

Los mencionados encargados de leer el manifiesto, que cuenta con 194 organizaciones adscritas y 200 "figuras destacadas" del mundo de la cultura, han mostrado su apoyo al pueblo iraní y han determinado que son ellos los que "tienen que decidir su futuro". "Nada justifica los salvajes bombardeos de Estados Unidos e Israel o los asesinatos de cientos de inocentes".

Definiendo los ataques como "una grave amenaza para la humanidad y un peligro para la paz mundial", han alertado que "no se debe olvidar Gaza" y han hecho un llamamiento a la "defensa del derecho internacional" y a una "paz justa" en Oriente Medio que incluya "el fin del genocidio" palestino.

MÁS DE 140 MOVILIZACIONES EN TODA ESPAÑA

Movilizaciones de índole similar y bajo el lema común de 'Paremos la Guerra en Oriente Medio. No olvidemos Gaza', se han celebrado en 22 localidades gallegas como A Coruña, Vigo, Pontevedra y Ferrol; y en más de 140 alrededor del territorio estatal.

En Vigo, además, procedieron a la lectura de una declaración de la 'Asociación Iraní por los Derechos Humanos' que ha condenado las "masacres cometidas" por el gobierno iraní en los últimos meses y el ataque militar estadounidense e israelí contra el pueblo iraní.

"La guerra debe parar y entonces el pueblo debe cambiar el gobierno de Irán. El gobierno iraní está matando gente, pero ahora muchos más están muriendo... están bombardeando calles y casas con la excusa de que los almacenes del gobierno están situados debajo", han agregado.