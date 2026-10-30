Centenares de personas protestan en A Guarda por una sanidad pública de calidad: "No nos vamos a quedarnos callados"

Imagen de la manifestación. - PLATAFORMA EN DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA

VIGO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas protestaron este jueves en A Guarda (Pontevedra) para exigir a la Xunta una sanidad pública "de calidad" ante la "falta de personal" que sufren los pacientes, soportando hasta tres semanas de espera para conseguir una cita médica.

Convocada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de A Guarda, la manifestación recorrió las principales calles de la localidad pontevedresa para pedir al Gobierno gallego que cubra todas las plazas médicas que están sin cubrir.

El portavoz de la plataforma, Álvaro Lamas, ha criticado que el "empeoramiento" de la calidad asistencial en el municipio es debido a la "falta de cobertura" de plazas de médicos de familia.

"La situación caótica que sufre el centro de salud de O Rosal agrava la saturación de las agendas de los profesionales guardeses al tener que atender, además de a sus pacientes, a personas sin médico asignado y a usuarios que vienen de O Rosal por la carencia de personal en ese municipio", ha lamentado Lamas.

Para él, la falta de personal tiene como consecuencia que 2.400 personas no tengan médico de referencia y que los tiempos de espera para ser atendidos lleguen a las tres semanas. "Que sepa la Xunta y el PP que A Guarda no va a quedar callada ante este despropósito", ha subrayado.

SERGAS

Por su parte, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha salido al paso reivindicado el "importante esfuerzo inversor y organizativo" realizado para mejorar las condiciones asistenciales de la comarca de O Baixo Miño, incrementando los recursos humanos y el equipamiento en la Atención Primaria de A Guarda.

En un comunicado, el Área Sanitaria de Vigo ha indicado que en los últimos tiempos se dotó al Punto de Atención Continuada (PAC) de A Guarda de un nuevo equipo compuesto por un médico y una enfermera, por lo que en la actualidad dispone de dos equipos para la prestación de la asistencia.

Por su parte, en O Rosal se incorporó un médico más a la atención ordinaria, pasando de tres a cuatro, destacan.

El Sergas también ha señalado que los profesionales de Atención Primaria disponen de un mecanismo de agendas de autorregulación para adecuar las agendas a la demanda y el centro de A Guarda acaba de estrenar una nueva área admininstrativa tras rematar unas obras.