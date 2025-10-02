Centenares de personas protestan en Santiago contra la interceptación de la flotilla de apoyo a Gaza

Una de las principales demandas de los manifestantes es la liberación inmediata de los activistas

Centenares de personas se han concentrado este jueves en la Praza Roxa de Santiago de Compostela para protestar contra la interceptación, por parte de las fuerzas militares de Israel, de los buques humanitarios de Global Sumud Flotilla que intentaban llegar a la Franja de Gaza.

La concentración, convocada para las 20.00 horas, ha reunido a centenares de personas en la plaza del Ensanche compostelano y ha estado marcada por un ambiente de indignación y rabia hacia las acciones de detención del Gobierno israelí, que en aguas internacionales ha impedido a los activistas que llevaban ayuda humanitaria llegar al destino.

Allí, los manifestantes han entonado cánticos como 'Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá'; 'Destruir el Estado sionista'; 'Solidaridad, Galicia es Palestina'; 'Israel asesina, Europa patrocina'; 'Es el terrorismo del sionismo'; y 'Netanyahu asesino'.

En esta línea, también se han exhibido numerosas pancartas con lemas como, por ejemplo, "derecho a la resistencia armada" e "inacción de Occidente, genocidio en Gaza".

La protesta se ha convocado al día siguiente de que, los gallegos Sandra Garrido y Manu López, entre otros, que navegaban con la flotilla humanitaria, hayan sido detenidos por las fuerzas militares de Israel. Ambos han sido trasladados, en principio, al puerto de Asdod, en Israel.

Por ello, una de las principales demandas de los manifestantes ha sido justamente la liberación inmediata de los activistas.

A raíz de la interceptación por las fuerzas israelíes, el movimiento Global Sumud ha convocado para este jueves protestas en una veintena de ciudades y municipios gallegos.

"El 1 de octubre, Israel ha asaltado la Flotilla Sumud Global, misión humanitaria rumbo a Gaza, y ha secuestrado a varias activistas, entre ellas la gallega Sandra Garrido", ha trasladado en nota a los medios el movimiento.

Por ello, la organización ha exigido la liberación inmediata de Garrido, además de reclamar protección para la Flotilla y el "fin del bloqueo criminal a Gaza".

En un vídeo publicado por 'Global Movement to Gaza-Galiza' en Instagram, este jueves, Garrido ha hecho una declaración en primera persona en la que informa de la detención y pide a la sociedad española que se movilice.

"Soy Sandra Garrido, representante gallega de la Global Sumud Flotilla, y si estás viendo este vídeo, es que hemos sido secuestradas por las fuerzas de ocupación israelí. Solicitamos a la sociedad civil que pida nuestra libertad y el fin del genocidio del pueblo palestino", afirma la activista.

Horas antes de que el vídeo se difundiera, Europa Press había podido hablar con Sandra Garrido, sobre las 17.00 (hora España) de este miércoles, para solicitar una entrevista. Sin embargo, después de que la activista informara de que participaría en un entrenamiento, ya no se pudo recuperar la comunicación.

