Centenares de personas salen a las calles gallegas en solidaridad con Maricarmen: "Fondos buitre fuera de aquí"

Concentración en Santiago en solidaridad con Maricarmen - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

En torno a 200 personas se han manifestado este jueves desde la Praza do Toural compostelana hasta terminar en la Praza do Obradoiro, donde han realizado una sentada para protestar contra el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años del distrito del Retiro, en Madrid.

Convocados por el Sindicato de Vivenda de Compostela, centenares de manifestantes han recorrido el centro de la capital gallega desde las 19.00 horas para mostrar su rechazo al desahucio de esta vecina madrileña, llevado a cabo el pasado miércoles, una protesta que ha terminado con una sentada en la céntrica Praza do Obradoiro a las 20.20 horas.

"Hechos como los de ayer tienen responsables: fondos buitre y empresas que hacen negocio con la vivienda, instituciones y partidos cuyas medidas (cuando existen) son tímidas e insuficientes, y un sistema judicial y policial que es el brazo ejecutor de esta barbarie", ha denunciado el sindicato.

Por ello, han hecho una llamada "a la acción" y apelan "a la organización colectiva en torno a sindicatos y organizaciones de la lucha transfeminista, antirracista, vecinal y de la clase trabajadora".

'Que pasa, que pasa, que non temos casa'; 'A vivenda é un dereito e non un negocio'; 'Casas para vivir e non para invertir'; 'Por todas as Maricarmen' y 'Fondos buitres fóra de aquí, os nosos barrios son para vivir', 'O ático de Ayuso para Maricarmen', son algunos de los cánticos que se han podido escuchar este jueves en las calles de la capital gallega.

Asimismo, los asistentes portaban carteles con mensajes como 'Barrios para vivir e non para especular'; 'PSOE cómplice' e 'Isto é insoportable', entre otros. Asimismo, los asistentes han terminado la protesta agitando sus llaves y profiriendo cánticos contra las fuerzas de Seguridad, por ejemplo, 'Vergüenza me daría ser policía'.

En declaraciones a los medios, Daniel, uno de los representantes del Sindicato de Vivenda, ha denunciado el caso "especialmente sangrante" de Maricarmen, "por la violencia policial, por la edad de esta vecina y por cómo todo el sistema policial y judicial se volcó por hacer efectivo este desahucio".

Asimismo, ha mostrado su solidaridad con el Sindicato de Inquilinas de Madrid y el Sindicato de Vivienda de Carabanchel "por poner ayer el cuerpo para evitar, por desgracia sin éxito, el desahucio de Maricarmen".

Por su parte, el secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, ha querido mandar "un mensaje claro al Partido Socialista" y ha advertido de que "o el PSOE se mueve o va a asumir las consecuencias" --en referencia a la posible aprobación del decreto de vivienda este próximo martes--.

"Pedimos la expropiación de la casa de Maricarmen para devolverle la dignidad a ella, pero también para devolverle la dignidad a toda la sociedad", ha aseverado, a la vez que ha asegurado que el Gobierno de coalición "no puede defraudar".

PROTESTA DE A CORUÑA

Con todo, la de Santiago no ha sido la única protesta en Galicia en solidaridad con Mari Carmen, A Coruña ha albergado una concentración ante la Delegación del Gobierno, donde han exigido a las instituciones públicas que "dejen de ser cómplices".

"Exigimos la paralización inmediata de todos los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad. El fin de los privilegios fiscales a la especulación, la regulación efectiva y restrictiva de las viviendas turísticas, priorizando el uso residencial en nuestros barrios", recoge el manifiesto.

Pero también la "fiscalidad progresiva en función del número de viviendas acumuladas, para que especular con hogares deje de ser rentable. Y la movilización del parque de vivienda vacía en manos de bancos, hondos e inmobiliarias para uso público y social".