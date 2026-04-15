El Centro de investigación Mestrelab en Santiago de Compostela cuenta ya con 56 científicos en sus instalaciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación Mestrelab (CIM) de Santiago de Compostela ha logrado atraer a 56 científicos a sus instalaciones desde su inauguración en 2024, en concreto, se han creado 27 empleos y se ha acogido la instalación de nueve empresas especializadas, en las que trabajan a diario 29 científicos.

En este contexto, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha clausurado este miércoles la jornada de presentación de estos primeros resultados en la capital gallega, donde ha destacado "la capacidad de este centro para atraer investigadores que trabajen desde Galicia y contribuyan a reforzar la apuesta de la Xunta por la I+G+i".

Asimismo, ha subrayado el papel del propio CIM como "centro de excelencia", se trata de un centro cuyas principales líneas de investigación son la inteligencia artificial aplicada a las investigaciones en biología estructural, la sostenibilidad y circularidad y nuevas actividades de investigación en la gestión y procesado de datos en espectrometría de masas exacta.

Entre los logros alcanzados año y medio después de su inauguración, la Xunta ha destacado el establecimiento de colaboraciones internacionales con el grupo Lonza y con el ecosistema científico y académico gallego como los centros universitarios de la Red CIGUS, el hub Datalife o la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) y la integración en organismos como Gradiant o Clúster Tecnológico Empresarial de las Ciencias de la Vida de Galicia (Bioga).