El centro y la Montaña de Lugo permanecerán en alerta naranja por lluvias este jueves

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha activado para este jueves la alerta naranja por precipitaciones con acumulaciones de 30 mm en una hora en el centro y en la zona de montaña de Lugo.

Con el objetivo de garantizar la seguridad y de los bienes a las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, ha informado de la situación a través del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones; servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta naranja se activará este jueves a primera hora de la tarde en el centro y en la zona de montaña de Lugo por precipitaciones con acumulaciones de 30 mm en una hora.

La Secretaría Xeral para o Deporte da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes ha acordado la suspensión de la actividad deportiva federada en el exterior, excepto en los deportes náuticos y acuáticos federados, en las zonas afectadas por la alerta naranja.

Los municipios afectados y los horarios de vigencia de la alerta pueden consultarse en la web Deporte Galego. Ante las fuertes lluvias se recomienda circular con precaución y se informará antes del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan llegar a inundarse y no aparcar en las riberas de los ríos.