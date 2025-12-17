El Centro de Protonterapia de Galicia entrará en funcionamiento dentro de un año

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante el pleno del Parlamento de Galicia - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha avanzado que el Centro de Protonterapia de Galicia entrará en funcionamiento dentro de, más o menos, un año.

El responsable sanitario lo ha anunciado durante el Pleno del Parlamento, cuando respondía a una pregunta formulada por el grupo popular.

Gómez Caamaño ha explicado que está previsto que las obras finalicen en febrero de 2026. El proyecto es uno de los "mayores hitos" de la medicina oncológica de precisión y "sitúa a Galicia a la vanguardia de la lucha contra el cáncer".

El conselleiro ha expresado su agradecimiento a Amancio Ortega, con un "compromiso acreditado" con la sanidad pública gallega, por colaborar con este proyecto, que ha requerido más de 60 millones de inversión y que coloca a Galicia como la comunidad con el proyecto más avanzado de los 10 que hay en España.

Ha recordado que en 2024 comenzó la construcción del edificio, que en este momento se encuentra a más del 90% de su ejecución. A las obras hay que sumar el proceso de calibración, tras el que el centro será entregado al Sergas que, además, ya tiene en marcha la formación de los profesionales.

Gómez Caamaño ha explicado también que esta técnica no sustituye a otros tratamientos, sino que los "complementa" como una herramienta de alta precisión que permite atacar al cáncer en todas las localizaciones, también en aquellas de difícil acceso, y reducir los posibles efectos secundarios de la radioterapia.