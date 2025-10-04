Los Centros de Recuperación de Fauna Silvestre de Galicia atendieron más de 2.900 ejemplares de aves este año

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en el Centro de Recuperación de Fauna de Carballedo (Pontevedra) . - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La red de Centros de Recuperación de Fauna silvestre de Galicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, atendieron más de 2.900 ejemplares de aves en lo que va de año.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, las cuatro instalaciones dedicadas al cuidado y atención de animales ayudaron ya a cerca del 46% de las aves asistidas en la comunidad.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha visitado este sábado el Centro de Recuperación de Fauna de Carballedo (Pontevedra). Además, con motivo del Día de las Aves 2025, un grupo de estudiantes de centros educativos del municipio presenciaron la suelta de tres ejemplares.

La conselleira ha indicado que la liberación de estos pájaros demuestra "el compromiso con la protección" de la biodiversidad y con el trabajo constante de los centros especializados en la recuperación de especies.

Entre enero y septiembre, ingresaron en los cuatro centros gallegos de recuperación de fauna 2.914 ejemplares de aves, de los cuales 986 fueron devueltos a su medio natural, y 347 se encuentran en proceso de recuperación, lo que representa aproximadamente el 45,7% del total.

Actualmente, del total de aves que permanecen en proceso de recuperación en los diferentes centros, la mayoría están en el de Santa Cruz de Oleiros (A Coruña), con un total de 202 aves; seguido del de Carballedo-Cotobade (Pontevedra), con 121, y los centros de O Veral (Lugo) y del Alto do Rodicio (Ourense), que albergan 12 aves cada uno.