Centros de salud rectifican la anulación de citas y reprograman vacunas y revisión a menores de 12 meses

Menores a los que el Sergas recomienda mantener el programa de seguimiento infantil habían visto anuladas sus citas por el covid-19

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pasado 24 de marzo, el Sergas dictó una instrucción para la asistencia pediátrica en los centros de salud, cuya regla general es la de mantener las revisiones de los menores hasta los 12 meses, haciendo especial hincapié en los recién nacidos, y las vacunas hasta los 15 meses. Pero antes de que se emitiese esta circular, y desde la declaración del estado de alarma que afectó a la atención a partir del lunes 16 de marzo, los pediatras actuaron bajo criterios distintos y se anularon citas y vacunas en esa franja de edad.

En una respuesta dada a Europa Press, el Sergas reconoce que, en esta "situación excepcional que estamos viviendo" y debido "a la reorganización asistencial necesaria para dar respuesta" a la crisis sanitaria, se han podido "anular algunas citas correspondientes a programa" de atención a la salud infantil, que en el caso de las directrices dadas hace especial hincapié en los bebés de hasta 12 meses y hasta los 15 meses para vacunación.

En este sentido, y en esta misma contestación, la Administración sanitaria señala que los padres, madres o tutores de los niños que hayan perdido su cita "pueden contactar por teléfono con su centro de salud para solicitar una nueva" y, de este modo, recuperar la revisión o vacuna suspendida.

Esto fue lo que ya hizo, por su cuenta, Sabela Díaz, mamá de Tristán, que perdió la revisión de los 9 meses en el centro de salud Virgen Peregrina de Pontevedra tras decretarse el estado de alarma. Según el relato aportado a Europa Press, la llamaron y le anularon la cita pero, tras enterarse de que el Sergas aseguró que se mantenían, contactó con su centro, dijo que era conocedora de esta información y le reprogramaron la cita, una semana más tarde de lo que tenía previsto.

Sin embargo, Clara Malde, la mamá de André, fue reprobada en su centro de salud, el de A Parda, también en Pontevedra. Acudió el 16 de marzo, después de tratar de contactar en varias ocasiones con el ambulatorio con el objetivo de saber si seguían manteniendo la cita para poner a su hijo la vacuna de los 11 meses.

"Yo llamé para saber si manteníamos la cita o no, pero en vista de que no me respondieron, llevamos al peque igualmente. Nos lo vacunaron porque lo llevamos, pero si no, no. Y nos dijeron que no deberíamos haber ido", ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, en las que lamentó que se le dispensase ese trato.

Otro ejemplo es el del centro de salud de Galeras, en Santiago de Compostela, se anularon prácticamente todas las revisiones de edad que se consideraban más prescindibles como las de los nueve meses, hasta la "primera semana de abril", según informaron en el centro a madres que acudieron a preguntar, salvo las que la pediatra consideraba necesarias por la evolución del menor.

En sus instrucciones, la Dirección Xeral de Saúde Pública, con actualización del 24 de marzo, recomienda mantener la vacunación infantil en los 15 primeros meses de vida y "siempre garantizar" las vacunas que corresponden administrar a los dos meses (hexavalente + pneumocócica conjugada) y cuatro meses (hexavalente + pneumocócica conjugada + meningocócica C).

La normativa aclaró las diferentes interpretaciones que se estaban dando, pero, por ejemplo, en centros de salud de Pontevedra se anularon varias vacunas de los 11 y 12 meses, para evitar que los niños saliesen a la calle, no se recuperaron e incluso se siguieron cancelando algunas.

Según madres consultadas, sus pediatras consideraron que era más seguro retrasar vacunas de calendario y otras fuera de las que marca el Sergas como la bexero, hasta ver como evolucionaba la crisis sanitaria por el covid-19, pero estas directrices se hicieron según el criterio de cada facultativo.

Así las cosas, el Sergas asegura que es posible volver a pedir la cita anulada, pero está por cuantificar cuantos menores han perdido su cita, porque una vez que se anula, no queda registrada. A Cristina Fernández, su pediatra le canceló la vacuna de los 11 meses de su hija antes de estas instrucciones, pero otros niños también siguen sin esas vacunas, pese a las nuevas recomendaciones.

No solo porque su médico siguió suspendiendo cita, como es el caso de algunas madres consultadas, sino porque esta crisis sanitaria ha vuelto a destapar las carencias en el área de pediatría. En el centro de salud de Tenorio, en el ayuntamiento de Cercededo-Cotobade, la pediatra, que solo acudía dos veces a la semana y otras dos horas un tercer día, y es compartida con Forcarei, dio positivo por coronavirus.

Esto ha dejado sin el servicio de atención a los niños a toda esta parroquia, que se encuentra a apenas unos kilómetros de la ciudad Pontevedra, y a buena parte de municipio. El centro de salud de Tenorio reabrió con personal médico, pero los niños no pueden recibir atención y sigue habiendo familias que esperan una solución para sus hijos. "Que llame la semana que viene", ha dicho a Europa Press una madre cuyo hijo ha perdido la vacuna de 11 meses hace más de una semana y a la que no la han derivado a ningún otro centro.

Las carencias en esta especialidad vienen de atrás y ya dio lugar antes de la crisis sanitaria a la constitución de plataformas para reclamar más personal de pediatría en distintos lugares, como es el caso de Cangas (Pontevedra). Y, de hecho, uno de los afectados por esta falta de facultativos es el hijo Belén Piñeiro.

A ella, la falta de pediatra --por bajas y vacaciones--, y la coincidencia con algunos estados febriles de su pequeño, hacen que su hijo de 6 años lleve unos "ocho meses", desde septiembre, esperando para vacunarse. "Cuando por fin conseguí una cita, me la anularon por el virus", ha lamentado, en declaraciones a Europa Press, esta madre.

El Sergas insiste, por su parte, que, en cuanto las autoridades sanitarias aconsejen recuperar la situación "normal", las vacunaciones "se reanudarán, retomando el calendario que quedó interrumpido y haciendo los ajustes necesarios para adaptarlo a la normalidad en el menor tiempo posible". Con todo, Belén Piñeiro advierte de que su problema ya "viene de atrás".