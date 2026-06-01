Cesan al gerente del Sergas: El oncólogo Luis Ángel León Mateos sustituirá a José Ramón Parada

El gerente del Servizo Galego de Saúde, José Ramón Parada. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha aprobado este lunes el cese del actual gerente del Sergas, José Ramón Parada Jorgal, y el nombramiento en su lugar del oncólogo Luis Ángel León Mateos.

Los cambios en la estructura organizativa del Sergas llegan tras meses convulsos en el departamento sanitario de la Xunta, con huelgas, primero a nivel autonómico -que llegaron a desconvocarse tras intensas jornadas de negociaciones- y luego a nivel estatal, con paros por el estatuto marco médico que han llegado a anular alrededor de 250.000 procesos asistenciales desde su inicio.

A esto se suma el controvertido indicador recogido en los Acordos de Xestión (ADX) que firma el Sergas con cada área sanitaria y que vincula la adecuación de la duración de las bajas laborales a 'tiempos estándar' con el plus de productividad de los médicos.

Una polémica "estéril" para el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño que, en múltiples ocasiones, ha defendido la medida asegurando que no es nueva y que servirá para "monitorear" el sistema. Afirma que no se trata, "en absoluto, de presionar a los médicos".

Con todo, sindicatos, colegios médicos y otras asociaciones sanitarias han expresado "frontalmente" su rechazo a una iniciativa que, consideran, "criminaliza y culpabiliza" a pacientes y médicos.

RUEDA: "CAMBIO CON TODA LA NORMALIDAD"

En este contexto, llega un relevo que, con todo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha descartado que se produzca por estos motivos y ha destacado que estos cambios se producen "con toda la normalidad", sobre todo en departamentos "tan exigentes".

"Estamos encarando la segunda parte de la legislatura y estimamos con toda normalidad que en algunos departamentos se pueden hacer cambios. Este es un departamento muy exigente y, por tanto, yo agradezco muchísimo a día de hoy al responsable del Sergas, todo el trabajo que ha hecho. Creo que abrir nueva etapa, bajo la dirección del mismo conselleiro, es algo bueno y por eso lo hacemos con toda la normalidad", ha defendido.

José Ramón Parada ha ostentado el cargo de gerente del Sergas poco más de dos años, con un último semestre marcado por el conflicto, que arrancó en octubre del pasado año, cuando los radiólogos del área sanitaria de Vigo iniciaron un paro indefinido el 6 de octubre para reclamar refuerzos en las guardias y mejoras organizativas. La huelga fue desconvocada un mes después, tras un acuerdo con el Sergas.

Posteriormente, los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial convocaron una huelga en Atención Primaria para el 26 de noviembre, ampliada después a los días 27 y 28. Denunciaban la falta de personal, la sobrecarga asistencial y la necesidad de reforzar los centros de salud y los puntos de atención continuada (PAC).

Tras intensas negociaciones de última hora, CCOO, UGT y CSIF alcanzaron un acuerdo con la Consellería de Sanidade el 24 de noviembre y desconvocaron los paros. Un día después hizo lo mismo Simega. Sin embargo, CIG y O'Mega rechazaron el pacto por considerarlo "insuficiente" y mantuvieron la convocatoria.

Con el nuevo año, se retomó la conflictividad. Por un lado, O'Mega reanudó los paros en primaria a partir del 2 de marzo, una huelga que fue desconvocada el 25 de marzo tras alcanzar un acuerdo con la consellería.

Paralelamente, la CIG convocó nuevas jornadas de huelga también en primaria los días 12 y 26 de marzo y el 9 y 23 de abril, puesto que seguían tachando de "insuficientes" las medidas adoptadas por la Xunta.

Precisamente en el mes de abril el presidente de la Xunta anunciaba una reforma integral de la Atención Primaria. Entre las principales medidas figuraban la creación de una dirección xeral específica de Atención Primaria, la puesta en marcha de una unidad central de apoyo administrativo para descargar a los médicos de tareas no asistenciales y la implantación progresiva de agendas limitadas a 30 pacientes por jornada ordinaria.

NUEVO GERENTE DEL SERGAS

En este contexto llega al cargo Luis Ángel León Mateos, que nació en Arcade (Pontevedra) en 1971 y es licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra, especialista en Oncología Médica, doctor en Medicina por la USC y profesor asociado en Ciencias de la Salud.

Según destaca el Gobierno gallego, cuenta con una amplia trayectoria asistencial, docente e investigadora. Ha desarrollado su carrera profesional en el Hospital Clínico Universitario de Santiago, en el Hospital Meixoeiro de Vigo, en el Arquitecto Marcide de Ferrol y en el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

Además, ha realizado estancias formativas en el MD Anderson Cancer Center de Houston y en el Bellevue Hospital de Nueva York. En el ámbito de la gestión y de la innovación, fue subdirector de Investigación, Docencia e Innovación del Sergas y director del Área de Planificación e Promoción da Investigación de la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde.

En lo que respecta a su faceta académica y científica, es profesor asociado en la USC, coordinador del Título Experto e Oncología de Precisión y autor de numerosas publicaciones y proyectos competitivos en oncología de precisión, biopsia líquida e inmunoterapia.

Hasta el momento, ejercía como jefe de sección en el Servicio de Oncología del Clínico de Santiago y presidía el Comité Molecular de Tumores del Sergas desde 2025.

DIRECCIÓN XERAL DE ATENCIÓN PRIMARIA

A este nombramiento se suma el de Salvador Mariño-Ageitos Monteagudo como director xeral de Atención Primaria e Comunitaria del Sergas. Esta es la nueva dirección xeral anunciada por el Gobierno gallego en el marco de la reestructuración orgánica del servicio y una de las medidas enmarcadas en la reforma integral de primaria citada antes.

Salvador Mariño-Ageitos Monteagudo nació en Ribeira en 1973 y es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidade de Santiago de Compostela, con la especialidad en Medicina Familiar e Comunitaria.

Entre diciembre de 2017 y enero de 2023 ejerció como director del área sanitaria de Barbanza y fue también director de Atención Primaria e Urxencias en el hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. Hasta ahora ejercía el cargo de director asistencial en el área sanitaria de Ferrol.

Mariño-Ageitos cuenta con un Máster en Gestión Clínica, Dirección Médica y Asistencial de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia; un máster en Dirección Hospitalaria y de Servicios de Salud de la Universidad CEU; y el título de Experto Universitario en Gestión de Centros y Servicios de Salud de la Universidad CEU.

Desde febrero de 2026 es vicepresidente de la junta directiva de la agrupación territorial de Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa).

NUEVA DIRECTORA XERAL DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE

Por otra parte, el Consello también ha aprobado el cese de María Quintiana -a petición propia- como directora xeral de Promoción da Igualdade de la Consellería de Política Social e Igualdade y el nombramiento en su lugar de Eloína Injerto López.

Eloína Injerto era la actual directora gerente de la Fundación Pública Galega para o Apoio ao Exercicio da Capacidade Xurídica (Funga), cargo que asumió en septiembre de 2024.

Cuenta con formación y experiencia en el ámbito del Trabajo Social, del que formó parte como docente e investigadora. Además, es especialista en la gestión de organizaciones sin ánimo de lucro, ya que fue directora territorial de la Fundación JuanSoñador en Galicia y también ha ejercido como presidenta de la Rede Galega contra a Pobreza (EAPN-Galicia).