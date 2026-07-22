El CGPJ desestima por solo un voto de diferencia los recursos contra el traslado forzoso del juez Villares

Archivo - El juez y exportavoz de En Marea en el Parlamento de Galicia, Luís Villares, durante una entrevista con Europa Press en el Parlamento de Galicia, en Santiago de Compostela/Galicia (España) a 16 de enero de 2020. - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha desestimado por solo un voto de diferencia los recursos de alzada del juez Luís Villares y Juezas y Jueces para la Democracia contra la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de apartarlo de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso, encargada de decidir sobre proyectos eólicos, para pasarlo a la sección cuarta.

Según explican fuentes de Juezas y Jueces para la Democracia a Europa Press, esta ajustada votación en el pleno del CGPJ se ha resuelto por 11 votos del bloque conservador contra 10 para avalar la polémica decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de traslados forzosos de jueces entre las secciones tercera y cuarta.

La nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio González, decidió en marzo, unos días después de su llegada a este cargo, el traslado forzoso de quien fue portavoz de En Marea y de otros jueces entre las secciones tercera y cuarta. Esta decisión fue recurrida por Juezas y Juezas para la Democracia, lo cual ha desestimado ahora el CGPJ.

Juezas y Jueces para la Democracia, entidad a la que está asociado Villares, denunciaba que estas decisiones "adolecen de graves defectos que ponen en tela de juicio la inamovilidad de los magistrados afectados y, con ello, la propia independencia judicial".

El TSXG decidió el trasladó forzoso de la sección tercera a la cuarta de Luís Villares y María Dolores López López. Mientras que Rosa Agrasso y Alexis Fernández pasan de la sección cuarta a la tercera.

El hecho es que, después de que la sección tercera haya paralizado decenas de proyectos eólicos en los últimos tiempos, el pasado mes de junio emitió un auto, ya con nueva composición tras los traslados forzosos, en el que resolvió por unanimidad paralizar el parque Pena do Pico --que impulsa Greenalia con autorización de la Xunta en los Ancares lucenses-- por riesgos ambientales.