Chayanne actuará el 30 de julio en el auditorio de Castrelos de Vigo

Archivo - El artista, Chayanne durante el concierto en el Icónica Santalucía Fest, a 1 de junio de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

VIGO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Chayanne es el segundo artista confirmado para los conciertos de este verano en el auditorio de Castrelos de Vigo. Su actuación, prevista para el jueves 30 de julio, se suma a la ya anunciada del grupo Viva Suecia.

"Tuvimos miles y miles de peticiones para traer a Chayanne. Y yo dije: 'Si me lo pide la gente de Vigo, pues tiene que venir'", ha anunciado el alcalde, Abel Caballero, en un vídeo difundido en sus redes sociales. El regidor se ha desplazado al propio auditorio natural, que todos los veranos acoge una decena de conciertos entre julio y agosto.

El puertorriqueño cuenta con millones de escuchas en plataformas digitales, con éxitos como 'Torero' y 'Salomé' y otros más recientes, como 'Bailando Bachata', incluida en su último álbum, 'Bailemos Otra Vez'.