Chévere estrena en el 20 de febrero en Santiago su obra 'Ictus (anatomía de 'A derradeira leición' de Castelao)'

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía teatral Chévere estrenará el próximo 20 de febrero en el Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, su obra 'Ictus (anatomía de 'A derradeira leición' de Castelao), donde permanecerá tres días, hasta el 22 de febrero.

Este nuevo espectáculo, que habla de cómo se construyen las narrativas de la memoria, está hecho en coproducción con el Centro Dramático Nacional de Madrid y emprenderá posteriormente una gira que lo llevará a las principales ciudades y pueblos de Galicia.

De este modo, tal y como ha informado la compañía, aunque las entradas para las funciones de Santiago están ya agotadas, existe la posibilidad de ver la obra en los siguientes lugares: Pontevedra (Auditorio Afundación, 27/02), Carballiño (Auditorio Municipal 28/02), Vigo (Sala Ártika 6,7,8,13,14,15,16/03), A Coruña (Teatro Rosalía de Castro 20-21/03), Cangas (Auditorio Municipal 11/04), Lugo (Auditorio Gustavo Freire 16/04), Ourense (Teatro Princiapl 17-18/04), Ames (Casa da Cultura Bertamiráns 8-9/05), Narón (Pazo da Cultura 17/05).

Además, el Auditorio de Galicia ofrecerá también funciones escolares los días 23 y 24 de febrero. Ictus, (anatomía de 'A derradeira leición' de Castelao) está dirigida por Xron y cuenta con un elenco formado por Patricia de Lorenzo, Miguel de Lira, Marcos Pereira, Gema Santos y Borja Fernández.

La obra, que se podrá ver en Madrid la próxima temporada, usa como hilo conductor la memoria ligada al cuadro titulado 'A derradeira leición do mestre', que es la última pintura que Castelao firmó en el exilio, cuando estaba ya casi ciego.