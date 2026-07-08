La china SAIC prevé enviar un buque cada mes al puerto exterior de Ferrol

FERROL, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía chinesa SAIC prevé enviar un buque portavehículos al mes al puerto exterior de Ferrol con el objetivo de que funcione como un centro logístico temporal, que se vaciará de forma gradual antes de la llegada del siguiente cargamento.

En concreto, el primero de los buques enviados por la empresa chinesa, el portavehículos 'Angie Forever', ha atracado a las 7,15 horas de este miércoles en el puerto exterior de Ferrol, poniendo fin a una travesía de más de un mes iniciada el pasado 1 de junio en China. La maniobra se ha desarrollado sin incidencias con el apoyo de dos remolcadores y ha dado inicio a la descarga de los más de 700 vehículos de la marca MG que transporta en su interior.

Las labores de desembarque comenzaron tras el atraque con un operativo integrado por unas 45 personas. De ellas, alrededor de una veintena pertenecen a la empresa consignataria y estibadora Pérez Torres, mientras que el resto corresponde a distintos servicios portuarios, entre ellos prácticos, amarradores y remolcadores.

Los vehículos están siendo desembarcados a través de la rampa del buque y trasladados a la campa logística del puerto exterior, que dispone de una superficie aproximada de 19.500 metros cuadrados. Desde allí irán siendo distribuidos en camión progresivamente hacia distintos concesionarios y campas a lo largo de las próximas semanas.

La intención del operador es consolidar esta operativa con carácter regular, para lo que ha solicitado el correspondiente permiso de explotación. El objetivo es que un buque de estas características recale en Ferrol aproximadamente una vez al mes.

CARACTERÍSTICAS

El Angie Forever, botado en 2025, cuenta con 228 metros de eslora y 38 metros de manga y forma parte de una nueva generación de portavehículos dotados de preinstalación para utilizar metanol como combustible alternativo de bajas emisiones.

Navega bajo bandera de Liberia y está operado por SAIC Anji Logistics, empresa perteneciente al grupo SAIC, propietario de la marca de automóviles MG.

La escala del buque supone además una demostración de las capacidades logísticas del puerto exterior de Ferrol, donde está prevista la construcción de una planta de fabricación de vehículos de la marca MG, un proyecto considerado estratégico para el desarrollo industrial de la comarca.

La llegada del portavehículos despertó además una notable expectación entre numerosos ciudadanos, que se acercaron a las inmediaciones del puerto para seguir desde el exterior las maniobras de atraque y el inicio de la descarga.

Con motivo de esta primera operativa, para este jueves, 9 de julio, a partir de las 11.30 horas, está previsto que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presida un acto institucional en el puerto exterior de Ferrol, al que asistirán representantes de SAIC y diversas autoridades políticas.