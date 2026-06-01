El choque de dos camiones en la A-52, en A Gudiña, deja dos heridos y uno de los vehículos se incendia

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Europa Press Galicia
Publicado: lunes, 1 junio 2026 11:52
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   OURENSE, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Dos camiones han chocado este martes en la autovía A-52, a la altura del kilómetro 124 en sentido Ourense, en las inmediaciones de O Canizo (A Gudiña), en un accidente que ha dejado heridos a los dos conductores.

   Además, uno de los vehículos se ha incendiado, según han confirmado a Europa Press fuentes del servicio de emergencias del 112 Galicia. En el punto trabajan también efectivos del GES de A Gudiña, bomberos de Verín y de la Guardia Civil de Tráfico.

   Además de ocuparse de la gestión de la circulación --el siniestro ha ocasionado retenciones--, los efectivos movilizados trabajan para garantizar la seguridad de la vía.

   Las fuentes consultadas apuntan que la proximidad del camión incendiado a una zona forestal obliga también a estar vigilantes ante la posibilidad de que el fuego pueda extenderse y causar una mayor afectación.

   El aviso a emergencias del siniestro lo dio un particular sobre las 10.30 horas.

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