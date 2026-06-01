El choque de dos camiones en la A-52, en A Gudiña, deja dos heridos y uno de los vehículos se incendia

Archivo - Aviso de Emergencias. - AXEGA - Archivo

OURENSE, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos camiones han chocado este martes en la autovía A-52, a la altura del kilómetro 124 en sentido Ourense, en las inmediaciones de O Canizo (A Gudiña), en un accidente que ha dejado heridos a los dos conductores.

Además, uno de los vehículos se ha incendiado, según han confirmado a Europa Press fuentes del servicio de emergencias del 112 Galicia. En el punto trabajan también efectivos del GES de A Gudiña, bomberos de Verín y de la Guardia Civil de Tráfico.

Además de ocuparse de la gestión de la circulación --el siniestro ha ocasionado retenciones--, los efectivos movilizados trabajan para garantizar la seguridad de la vía.

Las fuentes consultadas apuntan que la proximidad del camión incendiado a una zona forestal obliga también a estar vigilantes ante la posibilidad de que el fuego pueda extenderse y causar una mayor afectación.

El aviso a emergencias del siniestro lo dio un particular sobre las 10.30 horas.