Cientos de personas claman en Santiago por un sistema educativo "inclusivo": "La diversidad es una prioridad" - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han manifestado este sábado por las calles de Santiago de Compostela en defensa de un sistema educativo "inclusivo y de calidad" y para demandar medidas que permitan atender la "cada vez mayor" diversidad que existe en las aulas gallegas. "La diversidad es una prioridad", han clamado.

Convocados por la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público y precedidos por dos personas disfrazadas de "cabezudos" del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, los manifestantes han partido de la Alameda compostelana sobre las 12.00 horas y han terminado su recorrido en la plaza de Praterías.

Entre gritos de 'A diversidade é unha prioridade'; 'Non nos fai gracia tanta burocracia'; 'Ensino público e de calidade'; 'A loita é o único camiño' y 'A Xunta de Galicia recorta e privatiza', han denunciado una situación caracterizada por "palabras vacías y promesas incompletas".

En declaraciones a los medios antes de iniciar la marcha, la secretaria nacional de CIG-Ensino, Laura Arroxo, ha instado al Gobierno gallego a implementar políticas que "apuesten por la enseñanza pública y que atiendan a todos los niños: a los niños con necesidades educativas especiales, a los que tienen necesidades de apoyo educativo y a los niños y niñas en general".

"Lo que estamos viendo durante los últimos años es un déficit en lo que tiene que ver la atención a la diversidad y el sistema educativo gallego cambió muchísimo, no tiene nada que ver el alumnado que había en Galicia en el 2007, por ejemplo, cuando se firma ese acuerdo de catálogos que dotan los centros educativos", ha aseverado Arroxo.

ENSEÑANZA IGUALITARIA: MÁS RECURSOS

Por su parte, la presidenta de la Confederación Anpas Galegas, Isabel Calvete, ha insistido en que "no se puede permitir que ningún niño y ninguna niña se quede atrás porque no hay recursos suficientes o porque hay una mala gestión de recursos".

"Si lo que queremos es una enseñanza igualitaria, si queremos que todos los niños se sientan iguales, hay que luchar y hay que exigir a la Consellería que dote de esos recursos que son necesarios para todos", ha subrayado Calvete.

En este contexto, la secretaria nacional de la CIG-Ensino ha explicado que el objetivo de los profesores es "recuperar derechos que les fueron arrebatados y poder alcanzar otros".

Entre las peticiones a las que se ha referido está "recuperar el horario lectivo, bajar las ratios y una mayor dotación, sobre todo de recursos humanos, para poder atender como es debido a todo alumnado, pero en particular al alumnado con necesidades".

"Urge cambiar esas políticas y urge que la sociedad entienda que esto no es un problema solo laboral de los docentes, no es un problema solo de esos niños y niñas con necesidades educativas especiales, sino que es un problema de toda la comunidad educativa", ha concluido Arroxo.

MILES DE PERSONAS EN A CORUÑA

En cuanto al respaldo político, el portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Aitor Bouza, ha participado en la marcha en Santiago y ha explicado que su presencia "responde al trabajo que llevan haciendo en el Parlamento no solo en estas últimas semanas, sino durante todos estos meses" en materia educativa.

De hecho, se ha dirigido al presidente de la Xunta para pedirle que "atienda todas esas reclamaciones que se están haciendo desde las ANPAS gallegas" y que garantice que el alumnado con necesidades educativas "pueda tener una educación de calidad en igualdad real y efectiva".

En este contexto, miles de familias han participado este sábado en la manifestación convocada por la Federación de Anpas y AFAs de centros educativos públicos de la provincia de A Coruña para denunciar lo que han calificado de "abandono estructural" de la enseñanza pública y ha reclamado una "planificación real y recursos suficientes".

La movilización, que ha partido a las 11.00 horas de la Plaza de Ourense y ha finalizado en el Parrote, ha reunido a familias, alumnado y profesorado llegados de distintos puntos de la provincia en una jornada reivindicativa marcada por la defensa de una enseñanza pública "inclusiva, segura y equitativa".