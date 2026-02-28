La Xunta enmarca la manifestación en defensa de una educación inclusiva en una "estrategia de confrontación política"

Archivo - El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, en declaraciones a la prensa. - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha enmarcado la manifestación celebrada este sábado en Santiago en defensa de un sistema educativo inclusivo en una "estrategia de confrontación política", vinculando a la plataforma convocante con un "entramado" del BNG, CIG y UPG.

"Supongo que algunas personas de buena fe acudirán a la misma, pero creo que está enmarcada dentro de la estrategia de confrontación política de generar conflicto político que nace en un entramado de BNG, CIG, UPG y de toda una serie de organizaciones", ha aseverado.

En declaraciones a los medios este sábado en Santiago, Rodríguez ha tildado de "radicalmente falso" que exista una "falta de diálogo" con las organizaciones sindicales y ha defendido que "ya existe un marco de negociación abierto donde se están abordando gran parte de las reivindicaciones planteadas".

Asimismo, ha reivindicado los avances en el sistema educativo gallego, asegurando que los datos del propio Ministerio sitúan a Galicia como "líder en inclusión". Entre los hitos destacados, el conselleiro ha subrayado que la Administración autonómica ha "duplicado" el personal especializado en atención a la diversidad en los últimos años.