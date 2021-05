Cientos de personas se manifiestan en A Coruña para reclamar la condonación la deuda del puerto

BNG, Galicia en Común y Marea Atlántica participan en esta protesta contra la "privatización" y la "especulación" con los terrenos

A CORUÑA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Varios cientos de personas han marchado este domingo por las calles de A Coruña para reclamar al Estado la condonación de la deuda de la Autoridad Portuaria "como ocurrió en Valencia", así como para rechazar una eventual venta de terrenos del muelle para afrontar esta situación financiera.

La protesta, finalizada en la Praza de María Pita, ha estado convocada por más de 70 entidades capitaneadas por la plataforma En Defensa do Común, pero también ha contado con el apoyo de organizaciones políticas como el BNG, la Marea Atlántica, la coalición Galicia en Común-Unidas Podemos.

El portavoz de Defensa do Común, Ricardo Vales, ha destacado la participación de los coruñeses en esta movilización "teniendo en cuenta los tiempos que corren" en relación a la pandemia de la covid-19. De hecho, ha asegurado que es "la manifestación más numerosa que hubo" en la ciudad "después de la de los sindicatos el 1 de mayo".

Para la plataforma convocante, este evento ha sido "un estímulo para seguir trabajando por el objetivo de siempre: que se condone la deuda del puerto --unos 200 millones de euros-- y que nos den el mismo trato que a Valencia" cuando acumulaba un déficit de más de 300 millones.

Además, Francisco Vales alerta ante el riesgo de que las administraciones --Estado, Xunta y Ayuntamiento-- opten por vender los terrenos del muelle de San Diego y el petrolero "para construir 4.000 viviendas y así sanear las cuentas" tras la habilitación del puerto exterior, en Punta Langosteira.

"Sería la primera vez, desde 1850, que se acometa una venta de terrenos portuarios. Antes, cuando había un problema, lo que se hacía era una concesión administrativa", explica el portavoz de Defensa do Común.

Así las cosas, la plataforma y los cientos de manifestantes que han acudido desde diferentes partes de Galicia han lanzado proclamas a favor de "que se condone la deuda, que todos los terrenos sean de titularidad pública y que en ellos se puedan compatibilizar" los usos propios de la actividad portuaria con espacios "para los ciudadanos".

EL BNG CENSURA LA "ESCPECULACIÓN"

Esta multitudinaria movilización ha contado con el apoyo de varias formaciones políticas. Por parte del BNG, ha acudido su portavoz nacional, Ana Pontón, además del concejal Francisco Jorquera y del diputado en el Congreso Néstor Rego. Pontón, en declaraciones a los medios, ha destacado el valor "inmenso" de esta protesta que busca evitar que A Coruña "sea discriminada" con respecto a Valencia.

Así, ha criticado que esta situación financiera esté generada por "una decisión estatal", como fue llevar parte de la actividad económica a Punta Langosteira, y que ahora se busque revertir con una "especulación que está promoviendo el Partido Popular", que piensa "en la cuenta de resultados de algún especulador" y no "en el futuro" de la ciudad.

"El señor Feijóo se convirtió en una especie de agente especulador. Quieren que paguemos con dinero público unos terrenos que ya son públicos. Es un auténtico disparate", ha lamentado Pontón.

Y es que, para el BNG, los terrenos interiores del muelle son "una gran oportunidad" para acometer "la gran transformación pendiente" de A Coruña, lo que permitirá "mejorar la movililidad, ganar espacios verdes y ser un referente de innovación".

Ana Pontón también ha cargado contra el PSOE por "renunciar" a esa condonación de la deuda votando "en contra" en las Cortes. "Con excusas de mal pagador se dice que no se puede, pero lo que no hay es voluntad política. Alguien nos tiene que decir por qué en Valencia sí y en A Coruña no".

Por su parte, el portavoz municipal del Bloque, Francisco Jorquera, ha apuntado también a la alcaldesa, la socialista Inés Rey: "Decir que es un logro que se modifiquen los plazos de amortización de la deuda es total y absolutamente falso. El logro es que el puerto de A Coruña tenga el mismo trato que el de Valencia".

GALICIA EN COMÚN: TERRENOS PÚBLICOS "SÍ O SÍ"

También ha acudido a la protesta el diputado de Galicia en Común en el Congreso Antón Gómez-Reino, quien ha valorado ante los medios que esta movilización "expresa el sentimiento mayoritario" de los coruñeses.

Para el también secretario xeral de Podemos Galicia, los muelles interiores "sí o sí" deben mantener su titularidad pública como "una oportunidad para pensar en una nueva movilidad, para abrir zonas verdes para los barrios y, en definitiva, para unos usos productivos que en el puerto generan puestos de trabajo".

Por eso, Gómez-Reino ha apelado a "trabajar en todos los ámbitos institucionales", tanto en el Congreso como en "presionar a los ministerios competentes". Precisamente, ha recordado cómo "hace aproximadamente un mes" tuvo una reunión con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para trasladarse que "lo fundamental es la titularidad pública del puerto de A Coruña".

Mientras tanto, la portavoz municipal de Marea Atlántica, María García, ha sugerido emplear los terrenos "para mejorar los barrios" y sus "necesidades". Asimismo, ha criticado que esta cuestión se debata "a puerta cerrada": "Ni siquiera se comparte con el resto de la Corporación cuáles son las propuestas del Ayuntamiento".

Así, García ha denunciado que la alcaldesa "va por libre" en su diálogo con Puertos del Estado y la Xunta, que llegan a la ciudad "a hacer caja", en lugar de "trabajar en consensos y acuerdos" como sí hizo --ha afirmado-- el anterior regidor, Xulio Ferreiro (Marea Atlántica).

573231.1.260.149.20210530153915