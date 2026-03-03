Cientos de personas se manifiestan en Vigo contra la guerra: "El fascismo no pasará"

1065506.1.260.149.20260303202620 Cientos de personas se manifiestan en Vigo contra la guerra - EUROPA PRESS

VIGO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han salido este martes a la calle en Vigo, convocadas por medio centenar de asociaciones y colectivos, entre ellos sindicatos y partidos de izquierdas, para rechazar el "imperialismo" y en defensa de los Derechos Humanos.

La marcha ha partido del cruce de Vía Norte y Urzáiz, precedida por una gran bandera palestina, y coreando consignas como "el fascismo no pasará", "no a la guerra" o "fuera los yanquis de Irán, Palestina y América Latina ". Tras recorrer las calles del centro de la ciudad, ha finalizado con la lectura de un manifiesto en el que han clamado "no al fascismo" y han señalado que "salvar Palestina es salvar a la humanidad".

La organización ha alertado contra el actual "tiempo de normalización del horror", en el que orden mundial, basado en el respeto a los Derechos Humanos, se ha visto sustituido por "la fuerza bruta, el autoritarismo, la ocupación, la mentira y la barbarie impune".

Así, han denunciado el genocidio del pueblo palestino "bajo la cobertura de un falso plan de paz" y ante una UE "incapaz de hacer valer sus principios fundacionales", el "desprecio al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos en múltiples regiones del mundo", los ataques contra la "soberanía" de los pueblos y el aumento de la "cultura belicista".

Además, han advertido de que "aumentan los discursos fascistas" y de que "la historia se está repitiendo". Por ello, han pedido "alzar la voz" porque "defender Palestina es defender a la humanidad entera", y porque las guerras en marcha no son "accidentes" sino "síntomas de un colapso moral y político global".

Tras advertir que no se puede aceptar la sistemática violación del Derecho Internacional sin consecuencias y que la ONU quede reducida a la "irrelevancia", han apelado "a la palabra 'humanidad' en su más hondo sentido". "Salvar a la humanidad es urgente. Parar las guerras es posible. Frenar el fascismo, un deber democrático y ético", han sentenciado.