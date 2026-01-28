Cierran varios colegios en el sur de Ourense por la nieve, que también afectó al transporte escolar

1046631.1.260.149.20260128164141 Una persona camina por la nieve, a 28 de enero de 2026, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las malas condiciones meteorológicas debido a intensas nevadas han obligado este miércoles al cierre de varios colegios en el sur de la provincia de Ourense, unas condiciones que han afectado también al transporte escolar, tanto en esta provincia como en la montaña de Lugo.

Según han confirmado fuentes de las Consellerías de Presidencia y de Educación, en esta jornada se cerraron los colegios de Riós, A Mezquita y Casaio (Carballeda de Valdeorras). Además, algunos alumnos del colegio de A Gudiña no pudieron llegar al centro.

Por otra parte, con respecto al transporte escolar, no se pudo realizar el servicio de entrada en Folgoso do Courel (Lugo) y, en la provincia de Ourense, a la entrada de los centros, hubo 13 servicios que se prestaron parcialmente y otros dos, en la zona de A Gudiña y A Mezquita, que no se realizaron.

Según han señalado fuentes de las Consellerías, aunque este miércoles no estaba decretada una situación de alerta, "es habitual que en los meses de invierno se atiendan casos puntuales", como el ocurrido este martes en Castro Caldelas (donde se adelantó la salida de los alumnos debido a la nieve), "aunque no se suspendan clases". "Se hace siempre de manera coordinada", han apuntado las mismas fuentes.

En esta jornada, la nieve ha causado incidentes en carreteras como la OU-310, en Vilardevós, donde un bus y seis turismos tuvieron que ser auxiliados por la Guardia Civil al quedar atrapados.

Además, la DGT ha informado de que permanece cerrada la carretera OU-122 en Casaio, Carballeda de Valdeorras (Ourense), entre los kilómetros 20 y 26.3.

Asimismo, hay restricciones para vehículos pesados en otras vías, también debido a la nieve. Así, se ha prohibido el paso de camiones y vehículos articulados en la LU-633, entre Pedrafita y Queixadoiro (Lugo); y está prohibido adelantar para los vehículos pesados en varios tramos de la A-6 (entre Pedrafita y Nocedo y entre Pedrafita y Valcarce, León).

Esta prohibición afecta también a los vehículos pesados que circulen por la A-52 a su paso por A Mezquita, Riós, Monterrei y Trasmiras, así como por la N-525 en la zona de A Gudiña.

Igualmente, la DGT pide precaución en la N-6 entre El Castro (León) y A Pía (Lugo), y en toda la red secundaria, especialmente en zonas de montaña, por las nevadas. Una de esas carreteras afectadas es la LU-530 en la zona de A Fonsagrada.