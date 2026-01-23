Cierre de parques y costa precintada en A Coruña, que registró un apagón de madrugada por las tormentas

Archivo - A Coruña - M. Dylan - Europa Press - Archivo

A CORUÑA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de A Coruña ha cerrado parques y jardines por el temporal, además de estar la costa precintada, con un apagón de madrugada por las tormentas.

Así lo han informado a Europa Press desde el consistorio. "La zona de la costa está precintada", han explicado para remarcar que existe también vigilancia en las playas.

Sobre los arenales, y la duna que se instala en la zona de Riazor en invierno, han precisado que ha quedado "bastante afectada" por el temporal. "Será repuesta", han añadido.

En cuanto a incidencias, han apuntado que no hay "nada reseñable" más allá de un apagón de madrugada con las tormentas". "Pero está todo restablecido desde por la mañana, afectó a los semáforos pero funcionan ya todos".

LA ALCALDESA APELA A LA PRUDENCIA

Mientras, la alcaldesa, Inés Rey, ha apelado a la prudencia. "Estamos en alerta roja hasta mañana sábado por la tarde, pedimos precaución y extremar todas la seguridad", ha dicho para incidir en que no hay que acercarse a zonas costeras, "donde se prevén olas de hasta nueve metros, la pleamar será esta tarde de 18.00 a 20.00 horas y no hay duna porque se la ha llevado el mar esta noche".

"Si el viento no acompaña y decide acompañar al mar podríamos incluso tener agua y olas hasta la plaza de Pontevedra, con el riesgo que supone para viandantes y vehículos", ha remarcado.

Con incidencias, pocas, ha dicho, solventadas, no ha descartado que a lo largo del día se pueda producir alguna más. "Pido que seamos extremadamente cuidadosos", ha recalcado para asegurar que no se ponga en riesgo "la vida de quienes están trabajando para garantizar nuestra seguridad".