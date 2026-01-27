CIG afea el "silencio" de Sanidade a su petición de una sectorial específica para Primaria y anuncia medidas de presión

Archivo - Centro de salud Concepción Arenal, en Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

CIG-Saúde ha denuncido el "silencio" de la Consellería de Sanidade ante el escrito en el que solicitaban la convocatoria urgente de una mesa sectorial específica para abordar la situación "crítica" de la Atención Primaria en Galicia, tanto en centros de salud como en Puntos de Atención Continuada.

En el documento, explican en el comunicado, el sindicato alerta de una Atención Primaria "al límite", "con una sobrecarga asistencial insostenible que sufre el personal que trabaja en la sanidad y que repercute directamente en una peor atención a la ciudadanía".

Ante esta situación, el sindicato reclama "límites" claros en el número de pacientes por profesional y día, la eliminación de la burocracia "innecesaria" que resta tiempo a la atención directa, el refuerzo inmediato de los cuadros de personal en todas las categorías y la incorporación de nuevos perfiles profesionales que permitan dar una respuesta "apropiada" a las necesidades "reales" de la población.

En lo que respecta a la atención continuada en los PAC, la CIG pone el foco en los cómputos de jornada, "un abuso para el personal y una vulneración" de sus derechos laborales. A esto añaden los planes funcionales con cargas asistenciales "excesivas", turnos "inasumibles" y la falta de personal suficiente. "Una situación que la Consellería lleva años sin resolver", afean.

La central sindical rechaza además la intención del departamento autonómico de ampliar la atención de los sábados por la mañana en los PAC "sin contar con personal suficiente ni negociar previamente las condiciones de trabajo y retributivas".

Advierten de que esta medida, "lejos de mejorar la atención", agravará el desgaste del personal, dificultará la conciliación y generará desigualdades entre áreas.

Anuncian también que al no haber tenido una respuesta en el plazo indicado, pondrán en marcha en próximos días medidas de presión para "forzar" a la consellería a sentarse a negociar y "asumir su responsabilidad".