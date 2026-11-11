CIG califica de "masivo" el seguimiento de la huelga y carga contra la Policía, que actuó "de ejército de la patronal"

Manifestantes durante la manifestación convocada por la CIG durante la huelga general del 11-N, a 11 de noviembre de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrian Irago / Europa Press

VIGO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, ha calificado de "elevado, masivo" el seguimiento de la huelga general de este miércoles en Galicia, pero ha cargado contra la Policía, que actuó "de ejército de la patronal" impidiendo el desarrollo de piquetes informativos.

Así lo ha señalado al inicio de la manifestación convocada por el sindicato en Vigo, que ha reunido a miles de personas a partir de las 12.00 horas desde A Doblada hasta el cruce de Colón con Policarpo Sanz.

A gritos de 'Ni pacto social ni reforma laboral'; 'No no no al robo de las pensiones', o 'Galicia no atura la subida de las facturas', los protestantes han recorrido las calles bajo una lluvia intensa que caía a esa hora. Todo ello minutos después de que otra manifestación, convocada por UGT y CC.OO., saliese a escasos metros de allí.

Ante esto, Paulo Carril ha reivindicado este "respaldo masivo" de los trabajadores al paro, criticando los "servicios mínimos abusivos" impuestos por parte de la administración y las "cargas policiales" con "actuaciones desproporcionadas".

Paulo Carril ha dicho que este miércoles la ciudadanía sale a la calle para reclamar un techo "donde vivir", para tener lo suficiente para poder pagar las facturas de la luz o para disponer de combustible.

Sin embargo, ha reivindicado que "la lucha continúa" y no termina con esta huelga, haciendo un llamamiento al resto de sindicatos convocantes a continuar con las movilizaciones, como un "plan de choque" contra los gobiernos para que den respuesta a la situación de encarecimiento de la vida.

ANA PONTÓN

La manifestación de la CIG ha contado con el apoyo del BNG, cuya portavoz nacional, Ana Pontón, ha asistido a la protesta esta mañana en Vigo. Ella ha pedido trasladar a las urnas la lucha del 11N con el "voto masivo" al Bloque "para darle más fuerza a Galicia y por una vivienda digna".

Pontón ha expresado su orgullo por la clase trabajadora gallega, por llenar las calles "en defensa del derecho a una vivienda y a salarios dignos".

Los nacionalistas han expresado su rechazo a aquellos "que imponen precariedad y recortes", "como hace en Galicia el PP mientras en el Estado el Gobierno del PSOE no estuvo a la altura".

En la misma línea ha hablado el portavoz del Bloque en Vigo, Xabier Pérez Igrexas, quien ha celebrado el "rotundo éxito" de la huelga. "La clase trabajadora está a la altura y el reto es que la política esté a la altura de las demandas de esta mayoría social", ha apuntado.