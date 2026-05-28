SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La CIG carga contra "el poder" que la Xunta "da a las mutuas" en las bajas por enfermedad común, a raíz de la nueva redacción de la instrucción de gestión de la incapacidad temporal.

Esta, según denuncia en un comunicado, habilita a la Inspección de Servicios Sanitarios a autorizar todas las pruebas y procedimientos que soliciten las mutuas que guarden relación con el proceso.

En la redacción anterior, la autorización era "prueba a prueba, y siempre que las pruebas o procedimientos fueran solicitadas previamente por los profesionales de la sanidad pública", confronta.

"Las mutuas pueden hacer esas pruebas y procedimientos con recursos propios o con contratación con terceros (sanidad privada) a través de procedimientos regulados", indica la central en la nota.

Al respecto, advierte de que "no figura ninguna referencia a cómo va a ser financiado el incremento de pruebas y procedimientos que se hagan, bien con recursos propios de las mutuas o a través de la contratación con la sanidad privada".

"En todo caso", según incide, "sea dinero pagado por el Servizo Galego de Saúde o por los fondos de la Seguridad Social, supondrá una derivación de dinero público hacia la sanidad privada, reforzando a esta y debilitando" a la pública.

"Las mutuas son las que deciden las pruebas diagnósticas y los procedimientos terapéuticos y rehabilitadores de las personas que estén en situación de IT, siendo las propias mutuas las que seleccionan a qué persona y qué pruebas y procedimientos se solicitan y realizan", expone.

La modificación contempla que "si a criterio de las mutuas es preciso realizar nuevas pruebas o procedimientos podrán ser solicitadas y autorizadas con el mismo procedimiento, reforzando el control total de las mutuas", lamenta la CIG.

Asimismo, reprueba que "no figura ninguna garantía sobre el acceso de las mutuas y de ser el caso de la sanidad privada a la historia clínica de los trabajadores en situación de IT".