CIG y CC.OO. advierten del "fuerte carácter estacional" del empleo, mientras UGT valora "seguir creciendo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La CIG y CC.OO. advierten del "fuerte carácter estacional" del empleo en el mercado laboral gallego, mientras UGT valora el hecho de "seguir creciendo" en puestos de trabajo y reduciendo el nivel de desempleo en la comunidad.

A la luz de los datos del paro y afiliaciones publicados este lunes, la central nacionalista CIG avisa de que el sector servicios acaparó ocho de cada 10 empleos creados en Galicia en marzo.

Lamenta, asimismo, que el 40% de las nuevas altas en la Seguridad Social registradas en este periodo "se formalizaron ya mediante contratos fijos discontinuos".

Por su parte, UGT valora los "avances" en la creación de empleo y resalta que estos datos "muestran que la economía sigue creciendo" en Galicia.

CC.OO. subraya también el crecimiento de la afiliación, pero avisa de que "sigue teniendo un fuerte carácter estacional". "La calidad del empleo es peor que en el conjunto del Estado, con 10 puntos menos de contratación indefinida y mayor incremento de los contratos temporales", avisa.

AUTÓNOMOS

Por su parte, la asociación de autónomos ATA valora que Galicia suma 390 autónomos en marzo, de modo que cierra el mes con 203.879 trabajadores en este régimen.

"Únicamente A Coruña no logró sumar autónomos (-2 autónomos)", lamenta, y su portavoz Rafael Granados indica que "las trabas para las empresas siguen al alza, la injerencia del Gobierno es muy elevada y la incertidumbre sigue estando". "Sin embargo, la creación de empleo y el crecimiento de autónomos continúan tirando de nuestra economía", apunta.