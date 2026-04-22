La CIG convoca una huelga de 24 horas en el comercio textil de Galicia para el 27 de abril contra el convenio de ARTE

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CIG ha convocado una nueva jornada de huelga de 24 horas para este lunes 27 de abril en el sector del comercio textil y de calzado de las cuatro provincias gallegas. El paro, que coincide con una nueva reunión de la mesa de negociación del acuerdo estatal, tiene como objetivo mostrar el rechazo de los trabajadores al marco propuesto por la patronal ARTE (Asociación Retail Textil de España).

La movilización afectará principalmente a las plantillas de grandes multinacionales como Inditex, H&M, Mango, Primark o Tendam, concretamente en aquellas compañías con más de 400 empleados y una superficie de venta física superior a los 3.500 metros cuadrados. En el caso de la provincia de A Coruña, la convocatoria se extiende además al conjunto del comercio vario.

La central sindical ha denunciado que el preacuerdo firmado por la patronal con los sindicatos CCOO y Fetico supondría una rebaja de entre 2.000 y 3.000 euros anuales según la categoría profesional, cifra que ascendería a los 5.000 euros para las nuevas incorporaciones en las tiendas de Inditex en la provincia coruñesa.

Asimismo, ha advertido de la desaparición de los complementos de antigüedad en Lugo y Ourense, así como del plus de permanencia en A Coruña. El sindicato también ha criticado otras medidas incluidas en la negociación, como la obligatoriedad de trabajar domingos y festivos, la reducción de la antelación para la planificación de horarios a solo cinco semanas y la autorización de contratos fijos-discontinuos a tiempo parcial.

Respecto a la jornada anual, la CIG ha advertido de que las horas de trabajo reales aumentarían al dejar de computar el tiempo de descanso diario como tiempo efectivo de trabajo. Para el sindicato, la firma definitiva de este convenio estatal implicaría la desaparición de las negociaciones provinciales y la "precarización" de las nuevas contrataciones.

Por todo ello, CIG-Servizos ha remitido un escrito a la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) instando a la patronal gallega a negociar un acuerdo interprofesional propio que "blinde" los convenios provinciales y garantice su prioridad ante el marco estatal.