CIG-Ensino denuncia que la oferta de empleo público es "la peor" de los últimos años: "Mienten y manipulan sin rubor"

La secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo - CIG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, ha denunciado este lunes en una rueda de prensa que la oferta de empleo público docente anunciada por la Xunta es "la peor de los últimos siete años" y ha exigido a la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, que "abra negociaciones donde lo tiene que hacer".

"El conselleiro de Educación miente y manipula sin rubor porque como se puede comprobar, la de este año es la peor oferta pública docente desde 2018, con apenas 1.388 plazas del turno libre convocadas (sin contar las de discapacidad y de promoción interna), muy lejos de las 2.276 del año 2020 por ejemplo", ha desgranado Arroxo.

En este contexto, ha advertido de que la tendencia "es claramente descendente", lo que contrasta, según ha lamentado, "con los anuncios triunfalistas y propagandísticos" del conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

De este modo, se ha referido a la rueda de prensa celebrada el pasado viernes en Santiago de Compostela y en la que la Xunta acordó junto a CC.OO., ANPE, UGT y CSIF avanzar en la reducción del horario lectivo del profesorado de Secundaria --todo ello en el marco de la comisión de seguimiento del acuerdo para la mejora del sistema educativo gallego firmado a finales de 2023--.

"Esta medida, aunque no concrete nada, no puede emanar de una comisión de seguimiento porque excede el marco de ese acuerdo y, al afectar a las condiciones laborales docentes, tiene que negociarse en la Mesa Sectorial", ha afeado este lunes la secretaria nacional de la CIG-Ensino.

Por ello, ha exigido a la Consellería "que abra las negociaciones para reducir el horario lectivo, para aumentar el personal que atiende a la diversidad y que se deje de propaganda". "Que abra las negociaciones donde lo tiene que hacer, que es en la Mesa Sectorial", ha aseverado.

Con todo, ha acusado a la Xunta de presentar los detalles de la OPE de 2026 "hasta en cuatro ocasiones" públicamente mientras que "el único contraste con las organizaciones sindicales tendrá lugar mañana en la Mesa Sectorial con borradores tanto de la oferta como de la convocatoria de oposiciones totalmente cerrados".

"Está claro que estos movimientos responden a la movilización del profesorado este curso porque en dos años y medio de vigencia del acuerdo no se había producido ningún avance. La temporalidad no es casual", ha subrayado, a la vez que ha advertido de que "a lo que está esperando la Xunta es a ver qué ocurre con el Anteproyecto de Ley que regula la bajada de ratios y la reducción horaria".

Finalmente, Arroxo ha anunciado que durante este trimestre se intensificará el calendario de movilizaciones en la comunidad educativa, llegando incluso a convocar jornadas de huelga, según ha adelantado.