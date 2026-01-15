1042859.1.260.149.20260115141809 CIG-Ensino vuelve a exigir al conselleiro una negociación y la Xunta replica que la central sindical "se autoexcluye" - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

CIG-Ensino ha vuelto a exigir al conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, una negociación de "mejoras" del sistema educativo gallego y de las condiciones laborales. Por su parte, Rodríguez ha recordado que "ya existe un marco de negociación" y ha insistido en que es la central sindical "quien se autoexcluye".

En concreto, el sindicato nacionalista ha reunido este jueves a una decena de personas a las puertas del Edificio Fontán de la Cidade da Cultura de Santiago, donde el responsable de Educación participaba en la presentación del 'Plan integral de bienestar digital'.

Entre cánticos de 'conselleiro negociación' y 'menos anuncios e máis recursos', que han coreado durante todo el tiempo que ha durado el acto, la CIG ha reclamado que el bienestar "se garantiza con profesorado y con condiciones dignas de trabajo".

"Estamos hoy aquí para decirle al conselleiro que queremos negociar, que queremos menos actos, menos publicidad, menos Youtube, menos Instagram y más realidad de los centros educativos, menos obras y más profesorado, más PT, más Al, más orientación y más vergüenza", ha aseverado en declaraciones a Europa Press el representante de la CIG-Ensino Diego Boquete.

Preguntado en el interior del edificio sobre la protesta que sucedía en el exterior, el conselleiro se ha referido a una "estrategia" seguida, según ha denunciado, "por toda la galaxia vinculada a la UPG, al BNG y a la CIG... Generar un constante ruido en todos los ámbitos".

En este contexto, ha afeado que "están intentando construir un país que no existe, porque, afortunadamente, Galicia no es así". Asimismo, ha aprovechado para recordar que "hay un diálogo constante y continuo entre la Consellería y las organizaciones sindicales" y ha insistido en que "reciben a todas aquellas que lo solicitan".

"Ya existe en Galicia un marco de negociación que parte del acuerdo del año 23, un marco de negociación del que la propia CIG se autoexcluyó. Un acuerdo que está posibilitando que los alumnos con necesidades educativas especiales computen por dos o por tres a la hora de conformar los grupos. También está posibilitando un incremento de la masa salarial con una perspectiva de carrera profesional", ha destacado Rodríguez.

Con todo, la CIG ha calificado de "vergüenza" que el conselleiro no se haya acercado a los manifestantes para hablar con ellos y ha acusado a Rodríguez de "pasar por delante de la representación sindical mayoritaria del profesorado gallego sin dirigirse a ellos".