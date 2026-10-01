La CIG juzga "insuficientes" las medidas del Gobierno ante la crisis de la vivienda y denuncia "inacción" de la Xunta

Archivo - El secretario general de la Confederación Intersindical Galega (CIG), Paulo Carril, durante una concentración ante el Ayuntamiento de O Porriño, a 30 de julio de 2025, en O Porriño, Pontevedra, Galicia (España). La CIG ha convocado una concentra - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La CIG juzga "insuficientes" las medidas aprobadas por el Gobierno central ante la crisis de la vivienda, denuncia "inacción" de la Xunta y llama a la movilización el próximo sábado día 3.

En un comunicado, la central nacionalista advierte de que el "desbocado alza" de los precios "amenaza con colapsar las economías de las familias gallegas" y está "empobreciendo cada vez más" a la clase trabajadora.

Ante medidas que ve "escasas e insuficientes", llama a movilizarse para reclamar medidas que garanticen "ya" el derecho a la vivienda, "la intervención en los sectores estratégicos, la subida del salario mínimo interprofesional, mayor protección social y refuerzo de los servicios públicos".

"Es necesario reaccionar, dar respuesta y movilizarse para hacer frente a esta situación, ante los Gobierno y ante la patronal, porque pretenden que la clase trabajadora gallega seamos quienes paguemos, una vez más, esta nueva crisis, como pasó con las anteriores", afirma el secretario xeral, Paulo Carril.

Precisamente, la CIG tiene convocadas asambleas de delegados el día 8 y manifestaciones comarcales el 1 de diciembre bajo el lema 'A suba dos prezos que a pague o capital. Queremos vivir dignamente'.

Respecto de la vivienda, el sindicato demanda un paquete de medidas que incluyan, junto con la prohibición de los desahucios, la congelación de las cláusulas de las rentas de los alquileres y que no se apliquen las subidas de intereses en las hipotecas.

También propone un plan de acción para que se pongan a disposición "inmediata" todas las viviendas de la Sareb para los sectores sociales "más necesitados", la intervención del mercado de la vivienda fijando los precios máximos de alquiler acordes con el salario medio del lugar y la creación de un banco gallego de vivienda para alquiler social .