La CIG lanza este 1 de mayo un "grito de no a la guerra coherente" y contra el "mensaje tóxico" del absentismo

Cartel de la CIG por este 1 de mayo - CIG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La CIG llama a lanzar un "grito de no a la guerra" este 1 de mayo, día internacional del trabajador, pero advierte de que "tiene que ser coherente", en alusión velada al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

Además, la central nacionalista, entre otras luchas en ámbitos como la sanidad, la educación y el metal, insta a la clase trabajadora a movilizarse este Primero de Mayo contra el "discurso tóxico" del absentismo, un mensaje "falso" que atribuye a la patronal y por el que censura al Ejecutivo autonómico, presidido por Alfonso Rueda, que está "haciendo apología" de él.

"No puede ser que la clase trabajadora paguemos la guerra", ha advertido el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, en rueda de prensa.

Junto a él, la secretaria confederal de organización, Susana Méndez, ha explicado que la marcha de Vigo será la central este año, en el que la central nacionalista lanzará un "grito mundial por la paz y la soberanía" en una veintena de villas y ciudades.

Carril, por su parte, ha denunciado el aumento del gasto militar y el hecho de "estar en la OTAN", así como la promoción de desfiles como el que se desarrollará en Vigo, para avisar de que el "grito de no a la guerra tiene que ser coherente".

"UNIDAD DE ACCIÓN"

Asimismo, ha animado a los trabajadores a dar "respuesta" a la "criminalización de personas enfermas", por el plan de control de bajas laborales anunciado por la Xunta, que da más peso, según ha lamentado, a los "agentes de abuso" que ve en las mutuas.

Por último, ha hecho un llamamiento a la "unidad de acción", también en referencia velada, en este caso a UGT y CC.OO., frente a las políticas del Gobierno y los "abusos" de la patronal.