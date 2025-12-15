La CIG reclama un SMI de 1.375 euros para 2026 que "no absorba complementos salariales"

Paulo Carril y Franciso González Sío, en la rueda de prensa organizada por la CIG. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha instado al Gobierno central a subir el sueldo mínimo interprofesional (SMI) a los 1.375 euros mensuales para 2026. Los sindicalistas, además, han denunciado que el 31,4% de los trabajadores en Galicia tienen ingresos inferiores al SMI actual, situado en los 1.184 euros.

El secretario xeral de la formación, Paulo Carril, ha defendido este lunes en rueda de prensa que la cantidad propuesta "no absorba complementos salariales". Es decir, que las empresas no puedan compensar el aumento del salario base con la reducción o eliminación de suplementos de, por ejemplo, formación educativa o antigüedad.

"Es algo que se está viendo últimamente y que nosotros llevamos reivindicando desde 2020", ha recalcado Carril. En la misma línea, el secretario de Empleo de la CIG, Francisco González Sío, ha denunciado que "una persona con la categoría más baja del salario pueda cobrar lo mismo que otra con mayor experiencia o estudios".

Sío, a su vez, ha incidido en que la absorción de los complementos afecta a la productividad. "Cuando los complementos desaparecen a través del incremento del salario mínimo estamos haciendo que la empresa sea menos productiva", ha remarcado. Por su parte, los trabajadores, ha apuntado, pierden las "necesarias" motivaciones para disponer de un mejor salario.

Los datos expuestos por la CIG, extraídos de la Agencia Tributaria, han desvelado que el 31,4% de los trabajadores en Galicia tienen ingresos inferiores al SMI actual. Unos porcentajes que, según Carril, son mayores a los del año 2009, cuando "el 26,4% de los trabajadores percibían menos de 625 euros", salario mínimo en aquel momento.

El secretario xeral también ha ensalzado el poder de los salarios para "reducir la brecha salarial", ya que en los dos últimos años la diferencia de percepción económica entre hombres y mujeres en España se ha reducido en 0,7 puntos porcentuales, del 18,4% al 17,7%.

En esta línea, Carril ha reivindicado que la solicitud de la CIG se basa en la obligación de "cumplir con la Carta Europea". Un informe, "desobedecido" por parte del Ejecutivo central, que exige que el salario mínimo de los distintos países de la organización se sitúe en el 60% del salario medio, siendo este en España de 32.078 euros.

"Apenas el 39,1% de la población asalariada supera los 20.000 euros anuales", ha dirimido el secretario xeral. Aplicado el 60%, el mínimo "debería situarse en los 19.246 euros anuales. Carril, a su vez, ha puesto el foco sobre la situación de los jóvenes, puesto que, a su entender, tienen un "riesgo de casi el 50%" de tener bajos salarios.

La cifra propuesta por la CIG es, tal y como ha indicado Carril, superior a la que sugiere el Gobierno español y otros sindicatos como Comisiones Obreras y UGT. La iniciativa del Ejecutivo central, de 1.221 o 1.240 euros mensuales según se tribute o no, "es la que se debería haber aplicado en 2023", según el secetario xeral.

REDUCCIÓN JORNADA LABORAL

La confederación sindical, a través de Francisco González Sío, también ha instado al Gobierno central a reducir la jornada laboral a las 35 horas semanales e, incluso, "caminar hacia las 32". A la par, han solicitado que sean 210 los días laborables a lo largo del año y no los 225 que figuran actualmente.

La reducción de la jornada laboral, al igual que la subida del SMI, serán dos sugerencias principales que la CIG defenderá en las negociaciones colectivas, en las conversaciones y acuerdos de todos los convenios salariales en curso o que finalicen el próximo 31 de diciembre.

Los otros dos aspectos en los que la CIG ha anunciado que incidirá serán el control de las mutuas y la gestión de la contratación. Respecto a lo primero, Sío ha expuesto que son las propias Administraciones las que generan el problema a través de "altos ritmos de trabajo, del estrés laboral y de la jornada infinita".

"Que los que crean el problema se consideren los garantizadores de la solución es de chiste. Nosotros no vamos a permitir que las personas trabajadoras tengan los problemas de salud que tienen por las cuestiones laborales y los recortes en la sanidad pública", ha advertido el secretario de Emprego.

Al mismo tiempo, Sío ha tildado de "fracaso" la reforma laboral de 2021 al "haberse aumentado en un 30% los despidos" desde entonces. Dadas las circunstancias, el secretario de Emprego ha apostado por "la estabilidad a través de contratos indefinidos y la reducción de los contratos temporales".

Además, Paulo Carril ha advertido de que la CIG entiende que "la lucha, huelgas y movilizaciones" son el mejor instrumento para hacer valer esas reivindicaciones. "La lucha es el único camino y así se tiene demostrado", ha zanjado el secretario xeral refiriéndose a los parones realizados y anunciados por los conductores del transporte público y el profesorado en Galicia.